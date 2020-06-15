Полицейский скинул жену с 4-го этажа в Северодонецке: сестра пострадавшей рассказала о скандалах в семье
Родные 27-летней женщины, которую в Северодонецке Луганской области из балкона на 4-м этаже выбросил муж, боятся, что инцидент спишут на неудачную попытку самоубийства.
Об этом сообщается в материале "КП в Украине". Отмечается, что Алексей, муж пострадавшей, является полицейским.
Пара познакомилась в 2013 году. О скандалах в семье знакомые знали и ранее: муж мог кричать на Дарью, иногда она показывала близким синяки.
"До свадьбы такого отношения не было. После бракосочетания началось, руку на нее поднимать потихоньку начал, конфликты пошли. Матами мог ее покрывать свободно.
Когда она была беременна, делала сама в квартире ремонт, сама с ведрами, с цементом, стены штукатурила… Слез было много. Но как разойтись, они же венчаные…" – рассказала сестра пострадавшей Анна.
8 июня после праздника Троицы понедельник был выходным, и супруги решили провести этот вечер в местном кафе. На момент конфликта оба были выпившими.
"Накануне трагедии мы с ней разговаривали, она тогда была дома, все было хорошо. В тот вечер они отдыхали. Даша сказала, что выпила 4 бокала вина, они пришли домой, он выпил еще "полторушку" вина, а до этого 2 литра пива в кафе.
Она говорила: "Леша, давай останавливайся, давай отдыхать, Дианочку нужно укладывать". Начался конфликт, Леша начал кричать, толкать Дашу, она упала на ребенка", – пересказала события сестра.
По ее словам, до того, как выкинуть жену из балкона, полицейский бил ее в квартире, выкручивал руки в присутствии годовалой дочки.
"Как только Даша попала в больницу, его родители помогали, но как только пост выложили в интернет, они сказали: "До свиданья, можете нам не звонить", – добавила Анна.
На место ЧП, по словам родственницы пострадавшей, сначала приехала полиция, потом "скорая", а затем родители копа.
"Нашим маме и папе попросила позвонить сама Даша, она была в сознании, сказала медикам номер папы, потом родители позвонили мне. Даша папе сказала: "Пап, я еще живая". Даша твердила всем: "Я не сама выпала". Это слышали соседи, патрульные, позже повторила это семье", – рассказала женщина.
Как сообщал OBOZREVATEL, когда на место случившегося приехали копы, полицейский заявил им, что "свой". При этом женщина после падения с 4-го этажа оставалась в сознании.