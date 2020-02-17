"Ударил меня и получил ответ в голову!" Помощник "слуги" и депутат горсовета устроили эпичную драку. Видео

В Северодонецке в воскресенье, 16 февраля, подрались депутат Лисичанского горсовета от "Оппоблока" Иван Полупанов и блогер, помощник "слуги народа" Елизаветы Богуцкой Вячеслав Шевчук.

Как сообщила пресс-служба полиции Луганской области в Facebook, конфликт произошел перед зданием горсовета (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

После драки оба участника обратились в полицию с заявлением о телесных повреждениях. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном легком телесном повреждении (ст.125 Уголовного кодекса Украины).

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На своем YouTube-канале Полупанов опубликовал кадры драки с камеры видеонаблюдения, рассказав свою версию произошедшего.

Драка Полупанова и Шевчука Скрин видео

"Он [Шевчук] везде ходит и говорит, что он боевой офицер, служил в добровольческом батальоне "Айдар", чуть ли не освобождал единолично всю Луганскую область. Но факт остается в том, что Славик просто – это уже не мое мнение, так говорят ребята, – что Славик просто трус. Он, когда ехали на боевое задание, он просто сбежал...

Вот я подхожу, задаю вопросы... У него не выдерживают нервы, вот он меня бьет и получает ответ в голову. Ну а как еще поступить?" – рассказал Иван Полупанов. Он отметил, что первым к нему с вопросами подошел сам Шевчук.

Вячеслав Шевчук Скриншот

Иван Полупанов v-reporter.com.ua

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Видео Полупанова с его комментарием:

Как писал OBOZREVATEL, ранее пророссийские пропагандисты заявили, что в оккупированном Луганске представители миссии ОБСЕ якобы избили местных жителей. Конфликт произошел возле кафе.

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