"Ударил меня и получил ответ в голову!" Помощник "слуги" и депутат горсовета устроили эпичную драку. Видео

В Северодонецке в воскресенье, 16 февраля, подрались депутат Лисичанского горсовета от "Оппоблока" Иван Полупанов и блогер, помощник "слуги народа" Елизаветы Богуцкой Вячеслав Шевчук.
Как сообщила пресс-служба полиции Луганской области в Facebook, конфликт произошел перед зданием горсовета (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
После драки оба участника обратились в полицию с заявлением о телесных повреждениях. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном легком телесном повреждении (ст.125 Уголовного кодекса Украины).
Помощник "слуги" и депутат горсовета устроили драку
Коллаж
На своем YouTube-канале Полупанов опубликовал кадры драки с камеры видеонаблюдения, рассказав свою версию произошедшего.
Драка Полупанова и Шевчука
Скрин видео
"Он [Шевчук] везде ходит и говорит, что он боевой офицер, служил в добровольческом батальоне "Айдар", чуть ли не освобождал единолично всю Луганскую область. Но факт остается в том, что Славик просто – это уже не мое мнение, так говорят ребята, – что Славик просто трус. Он, когда ехали на боевое задание, он просто сбежал...
Вот я подхожу, задаю вопросы... У него не выдерживают нервы, вот он меня бьет и получает ответ в голову. Ну а как еще поступить?" – рассказал Иван Полупанов. Он отметил, что первым к нему с вопросами подошел сам Шевчук.
Вячеслав Шевчук
Скриншот
Иван Полупанов
v-reporter.com.ua
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Видео Полупанова с его комментарием:
Как писал OBOZREVATEL, ранее пророссийские пропагандисты заявили, что в оккупированном Луганске представители миссии ОБСЕ якобы избили местных жителей. Конфликт произошел возле кафе.
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