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15 декабря • обновлено в 22:48
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В Севастополе затонул док с российской подлодкой: появилось видео ЧП

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В сети появилось видео затонувшего плавучего дока ПД-16 со списанной российской подводной лодкой в аннексированном Севастополе.

Ролик был опубликован в воскресенье, 15 декабря, на Youtube-канале "Вести Севастополь" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Отметим, подводная лодка Б-380 Черноморского флота оккупантов, которая ранее носила название "Горьковский комсомолец", с плавучим доком была списана 10 лет назад.

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Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

НТВ

После ЧП в ночь на 15 декабря ее готовят к буксировке к месту утилизации. Вокруг плавучего дока с подлодкой работают вспомогательные судна.

"В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации. Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, плавучий док, в котором находилась выведенная из состава Черноморского флота РФ списанная подводная лодка, затонул в Южной бухте Севастополя в ночь на 15 декабря. Причиной инцидента стало техническое состояния дока.

Вскоре в сеть попали уникальные кадры с места затопления плавучего дока со списанной подлодкой.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Севастополь
Теги
Крым Новости Крыма видео
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