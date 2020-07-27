В Севастополе задержали российского пропагандиста

Кирилл Лютый Расследования 01:43, 28.07.2020

В оккупированном Севастополе задержали пропагандиста Сергея Рулева.

Как сообщил блогер "КРЫМский бандеровец", ссылаясь на подконтрольные оккупантам ресурсы, Рулев делал репортаж о Дне Военно-морского флота и "задавал вопросы", которые "насторожили российских морпехов".

Они приняли Рулева за "украинского провокатора" и сообщили правоохранителям. В итоге его задержали для выяснения личности, но спустя два часа отпустили.

Сергей Рулев

"Это тот мудак, которого избили антимайдановцы и который орал "Топаз, дай команду". Роспропаг**доны тогда в избиении обвинили майдановцев", – напомнил блогер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Гордон посвятил российскому пропагандисту Соловьеву песню, назвав его "вечерним мудозвоном".

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