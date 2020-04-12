В сети вспомнили о событиях шестилетней давности, когда тысячи жителей Донецка с украинскими флагами в руках вышли против наступления оккупантов.

Ролик, снятый 12 апреля 2014 года, опубликовали "Донбасс.Реалии" в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Тогда около 300 дончан стали вдоль центральной улицы, держа флаги Украины и сине-желтые ленты, и спели национальный гимн", – говорится в сообщении.

Митинг в Донецке, 2014 год vremya.com.ua

При этом в комментариях пользователи сети подчеркнули, что такой же митинг прошел 12 апреля шесть лет назад и в Луганске.

"Прошли тогда, кажется, от ДК Строитель у Машинституту. Помню, по дороге очень многие поддерживали: водители, которые сигналили, жители домов из окон и балконов с флагами Украины, но были и те, кто яйца бросали", – пишет один из подписчиков.

Митинг в Донецке, 2014 год twitter.com/donbassrealii

Митинг в Донецке, 2014 год twitter.com/donbassrealii

"Эти люди вызывают уважение", "Тогда надо было винницкий сецназ прямо под администрацию вводить, они бы не организовывали автобусные туры "протестующих" с РФ", – комментируют другие.

Митинг у Донецку, 2014 рык twitter.com/donbassrealii

Митинг в Донецке, 2014 год twitter.com/donbassrealii

Митинг в Донецке, 2014 год twitter.com/donbassrealii

Митинг в Донецке, 2014 год twitter.com/donbassrealii

Митинг в Донецке, 2014 год twitter.com/donbassrealii

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа переселенцев с Донбасса обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить создания консультативного совета с представителями ОРДЛО на Минских переговорах.