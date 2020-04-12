В сети вспомнили о событиях шестилетней давности, когда тысячи жителей Донецка с украинскими флагами в руках вышли против наступления оккупантов.
Ролик, снятый 12 апреля 2014 года, опубликовали "Донбасс.Реалии" в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Тогда около 300 дончан стали вдоль центральной улицы, держа флаги Украины и сине-желтые ленты, и спели национальный гимн", – говорится в сообщении.
Митинг в Донецке, 2014 год
vremya.com.ua
При этом в комментариях пользователи сети подчеркнули, что такой же митинг прошел 12 апреля шесть лет назад и в Луганске.
"Прошли тогда, кажется, от ДК Строитель у Машинституту. Помню, по дороге очень многие поддерживали: водители, которые сигналили, жители домов из окон и балконов с флагами Украины, но были и те, кто яйца бросали", – пишет один из подписчиков.
Митинг в Донецке, 2014 год
twitter.com/donbassrealii
Митинг в Донецке, 2014 год
twitter.com/donbassrealii
"Эти люди вызывают уважение", "Тогда надо было винницкий сецназ прямо под администрацию вводить, они бы не организовывали автобусные туры "протестующих" с РФ", – комментируют другие.
Митинг у Донецку, 2014 рык
twitter.com/donbassrealii
Митинг в Донецке, 2014 год
twitter.com/donbassrealii
Митинг в Донецке, 2014 год
twitter.com/donbassrealii
Митинг в Донецке, 2014 год
twitter.com/donbassrealii
Митинг в Донецке, 2014 год
twitter.com/donbassrealii
Донецк, 12 апреля 2014 года, Митинг за Украину.— Донбасс.Реалии (@donbassrealii) April 12, 2020
Тогда около 300 дончан стали вдоль центральной улицы, держа флаги Украины и сине-желтые ленты, и спели национальный гимн. pic.twitter.com/gjN1xhuw4n
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа переселенцев с Донбасса обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить создания консультативного совета с представителями ОРДЛО на Минских переговорах.
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