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12 апреля • обновлено в 13:42
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В сети вспомнили о митинге Донецка против оккупантов: видео

2.7т
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В сети вспомнили о событиях шестилетней давности, когда тысячи жителей Донецка с украинскими флагами в руках вышли против наступления оккупантов.

Ролик, снятый 12 апреля 2014 года, опубликовали "Донбасс.Реалии" в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Тогда около 300 дончан стали вдоль центральной улицы, держа флаги Украины и сине-желтые ленты, и спели национальный гимн", – говорится в сообщении.

Митинг в Донецке, 2014 год

Митинг в Донецке, 2014 год

vremya.com.ua

При этом в комментариях пользователи сети подчеркнули, что такой же митинг прошел 12 апреля шесть лет назад и в Луганске.

"Прошли тогда, кажется, от ДК Строитель у Машинституту. Помню, по дороге очень многие поддерживали: водители, которые сигналили, жители домов из окон и балконов с флагами Украины, но были и те, кто яйца бросали", – пишет один из подписчиков.

Митинг в Донецке, 2014 год

Митинг в Донецке, 2014 год

twitter.com/donbassrealii

Митинг в Донецке, 2014 год

Митинг в Донецке, 2014 год

twitter.com/donbassrealii

"Эти люди вызывают уважение", "Тогда надо было винницкий сецназ прямо под администрацию вводить, они бы не организовывали автобусные туры "протестующих" с РФ", – комментируют другие.

Митинг у Донецку, 2014 рык

Митинг у Донецку, 2014 рык

twitter.com/donbassrealii

Митинг в Донецке, 2014 год

Митинг в Донецке, 2014 год

twitter.com/donbassrealii

Митинг в Донецке, 2014 год

Митинг в Донецке, 2014 год

twitter.com/donbassrealii

Митинг в Донецке, 2014 год

Митинг в Донецке, 2014 год

twitter.com/donbassrealii

Митинг в Донецке, 2014 год

Митинг в Донецке, 2014 год

twitter.com/donbassrealii

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа переселенцев с Донбасса обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить создания консультативного совета с представителями ОРДЛО на Минских переговорах.

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Читайте все новости по теме "Евромайдан" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Евромайдан
Место
Украина Донецк
Теги
митинг Россия - страна-агрессор
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Комментарии
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Тысячи )))))
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0
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр, і стільки ж літер вивчи - не завадить.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Мельников Дмитрий, вчи літери - три сотні!!!
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
точно?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Приезжал Ивано-Франковский ТЮЗ на последние гастроли.
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