В сети указали на след России в информационной атаке на КИМО

В сети назвали возможную причину атаки на Киевский институт международных отношений.Об ней, ссылаясь на информацию одного из телеграм-каналов, на своей странице в Фейсбук сообщил политолог Виталий Бала.

"На одном телеграм-канале прочел интересные вещи относительно последних событий вокруг КИМО. Эти события даже заставили меня употребить нецензурную лексику в отношении одного человека, который, по моему мнению, занимается дискредитацией КИМО отнюдь не ради справедливости", – заявил Бала.

Он также разместил текст инсайда, опубликованного на упомянутом телеграм-канале.

"На КИМО идет планомерная информационная атака – для этого используют некоторые центральные сайты. Причем, похоже, используют вслепую – они завелись из-за популярной нынче темы буллинга, которую пытаются вменить преподавателям КИМО. Раскруткой этой темы занимается скандальная пиарщица, давняя подруга Дмитрия Табачника Иветта Деликатная, которая публично пела дифирамбы скандальному чиновнику, а также занималась пиаром тогдашнего премьер-министра Николая Азарова", – отмечено в сообщении.

Также в размещенном Балой инсайде называется и вероятная причина спланированной операции против КИМО.

"Нападки имеют цель – уничтожить вуз, который готовит для страны юристов-международников, дипломатов, международных экономистов... Несложно догадаться, что мы имеем дело с планомерной работой наших соседей из-за "поребрика". Атаки на КИМО будут усиливаться с приближением выборов ректора Киевского национального университета им.Шевченко", – убеждены источники инсайда.

Ранее сообщалось, что вокруг Киевского института международных отношений в конце августа вспыхнул скандал. Преподавателя этого ВУЗа Валентину Дайнеко обвинили в злоупотреблении властью и рангом, обесценивании и унижении людей, сексизме и ейджизме. "Спусковым крючком" для обвинений в адрес профессора стал врученный ей президентом Украины ко Дню Независимости Орден княгини Ольги 1 степени. Впоследствии скандал затронул весь ВУЗ и начал обретать очертания спланированной травли.