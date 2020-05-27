В сети сравнили разруху Донецка с городом в Абхазии. Показательные фото

Дарья Дурова Расследования 01:27, 28.05.2020

В сети сравнили разруху в оккупированном российскими наемниками Донецке с шахтерским городком Акармара в Абхазии – территории Грузии, также оккупированной с помощь РФ.

Показательными фото на странице в Twitter поделился блогер с ником "Մιtαuskαs на карантине". На двух первых снимках запечатлены окрестности Донецкого аэропорта.

Иллюстрация
РБК-Украина

Блогер напомнил, что еще в 2012 году аэропорт принимал болельщиков со всего мира на чемпионат по футболу.

"Что у них общего? Оба их от фашистов спасла Россия", – сказано в сообщении.

Донецк
twitter.com/A_Vit_
Донецк
twitter.com/A_Vit_
Акармара
twitter.com/A_Vit_
Акармара
twitter.com/A_Vit_

Добавим: в апреле жители Донецка опубликовали свежие снимки разрушенного обстрелами аэропорта и расположенного неподалеку Иверского кладбища.

Донецк
Соцсети
Донецк
Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, недавно на странице в соцсети главаря "ДНР" Дениса Пушилина появилось извинение за обстрел террористами "республики" жилых кварталов на Донбассе. Позже он заявил, что аккаунт взломали.

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