"Прикоснулся "русский мир": в сети появились жуткие фото войны на Донбассе

В интернете опубликовали новые фото страшных последствий войны на Донбассе. На снимках запечатлены разрушенные дома, выжженные сады и опустевшие населенные пункты.

Ими поделились волонтеры фонда "Повернись живим" на его странице в Facebook. Они отметили, что жуткими кадрами хотели донести до украинцев контраст между мирной жизнью и войной.

"Километры выжженной украинской земли, горы кирпича на месте бывших домов, отобранные жизни, разрушенные судьбы. Это все, что оставляет после себя "русский мир". Все, что он несет, – пустота, разруха, горе, война", – пишут волонтеры.

"Мест, которых коснулся "русский мир", – множество по всей линии фронта, по всему Донбассу. Просто решили вам напомнить о черно-белой реальности этими черно-белыми фотографиями. Реальность, в которой когда-то была жизнь..." – поделились они криком души.

Руины на Донбассе Дмитрий Коцюбайло

Последствия войны на Донбассе Дмитрий Коцюбайло

Последствия войны на Донбассе Дмитрий Коцюбайло

Пользователей сети ужаснуло увиденное, и они оставили под постом множество комментариев с осуждением российской военной агрессии против Украины, а также тех, кто ее поддерживает.

"Боже, останови эту войну, дай мира и покоя нашему народу", "Немые неопровержимые доказательства "братской любви". Я до сих пор не могу понять, что задолжала Украина лицам, которые позвали это в свой дом", "Это испокон веков по всему миру такое добро людям несут московиты", "Варвары", – пишут украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото последствий обстрела террористами "ДНР" жилого сектора под Авдеевкой. На нем видно, что оккупанты полностью разрушили один из домов мирного населения в дачном поселке "Акация".

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