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29 ноября • обновлено в 12:37
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"Прикоснулся "русский мир": в сети появились жуткие фото войны на Донбассе

2.7т
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В интернете опубликовали новые фото страшных последствий войны на Донбассе. На снимках запечатлены разрушенные дома, выжженные сады и опустевшие населенные пункты.

Ими поделились волонтеры фонда "Повернись живим" на его странице в Facebook. Они отметили, что жуткими кадрами хотели донести до украинцев контраст между мирной жизнью и войной.

"Километры выжженной украинской земли, горы кирпича на месте бывших домов, отобранные жизни, разрушенные судьбы. Это все, что оставляет после себя "русский мир". Все, что он несет, – пустота, разруха, горе, война", – пишут волонтеры.

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"Мест, которых коснулся "русский мир", – множество по всей линии фронта, по всему Донбассу. Просто решили вам напомнить о черно-белой реальности этими черно-белыми фотографиями. Реальность, в которой когда-то была жизнь..." – поделились они криком души.

Руины на Донбассе

Руины на Донбассе

Дмитрий Коцюбайло

Последствия войны на Донбассе

Последствия войны на Донбассе

Дмитрий Коцюбайло

Последствия войны на Донбассе

Последствия войны на Донбассе

Дмитрий Коцюбайло

Пользователей сети ужаснуло увиденное, и они оставили под постом множество комментариев с осуждением российской военной агрессии против Украины, а также тех, кто ее поддерживает.

"Боже, останови эту войну, дай мира и покоя нашему народу", "Немые неопровержимые доказательства "братской любви". Я до сих пор не могу понять, что задолжала Украина лицам, которые позвали это в свой дом", "Это испокон веков по всему миру такое добро людям несут московиты", "Варвары", – пишут украинцы.

"Прикоснулся "русский мир": в сети появились жуткие фото войны на Донбассе

"Прикоснулся "русский мир": в сети появились жуткие фото войны на Донбассе

"Прикоснулся "русский мир": в сети появились жуткие фото войны на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото последствий обстрела террористами "ДНР" жилого сектора под Авдеевкой. На нем видно, что оккупанты полностью разрушили один из домов мирного населения в дачном поселке "Акация".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Повернись живим
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Дудко Олег
Дудко Олег
Луганская мадонна - вот где ужас. Гореть вам в аду, рагули.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Русский мир в Крыму - где кипят невиданные по своему масштабу стройки, где люди понимают, что за ними стоит огромная, мощная страна, которая не бросит и защитит. А на фото как раз грязно-кровавый бaндеpoвский мир разрушения, смерти, нищеты
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фил филька
фил филька
хитрая логика. мы отбомбимся по вашим городам раз вы хотите прикоснуться к русскому миру. и русский мир виноват. мы перекроем воду крыму раз вы русский мир выбрали. и опять крым сохнет из за русского мира. упоротая логика - бессмысленная и беспощадная))
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