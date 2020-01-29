Мишени "скосили" без труда: в сети появились зрелищные фото десанта ВСУ с Донбасса

В зоне ООС на Луганщине 46 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ провела масштабные учения для оттачивания боевого мастерства защитников.

Как сообщается на странице Министерства обороны Украины в Facebook, приоритетом в них были определены действия по обороне, тактическая медицина, тактика ведения боя и взаимодействие с бронетехникой, совершенствование командной работы.

Каждый элемент подготовки десантники учились выполнять на максимальной скорости, поскольку от этого в реальном бою будет зависеть их жизнь.

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

К примеру, экипажи боевых машин отработали нормативы загрузки и разгрузки боекомплекта БМП-1. Замысел тренировки был таким: расчет крупнокалиберного пулемета ДШК заметил передвижение сил противника и передал сигнал бронегруппе, чтобы она с десантом выдвинулась на помощь.

Задача десанта – как можно быстрее высадиться с БМП-1 и, передвигаясь перебежками, захватить укрытия и приготовиться к отражению атаки. Процесс высадки прикрывали огнем как расчет ДШК, так и боевой машины пехоты. Затем начали подниматься группы мишеней, которые десантники без труда "скосили".

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее танковые и противотанковые подразделения ВСУ провели внезапную проверку боеготовности в районе отвода тяжелого вооружения оперативно-тактической группировки "Схід" на Донбассе.

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