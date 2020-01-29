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29 января • обновлено в 11:19
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Мишени "скосили" без труда: в сети появились зрелищные фото десанта ВСУ с Донбасса

1.6т
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В зоне ООС на Луганщине 46 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ провела масштабные учения для оттачивания боевого мастерства защитников.

Как сообщается на странице Министерства обороны Украины в Facebook, приоритетом в них были определены действия по обороне, тактическая медицина, тактика ведения боя и взаимодействие с бронетехникой, совершенствование командной работы.

Каждый элемент подготовки десантники учились выполнять на максимальной скорости, поскольку от этого в реальном бою будет зависеть их жизнь.

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

К примеру, экипажи боевых машин отработали нормативы загрузки и разгрузки боекомплекта БМП-1. Замысел тренировки был таким: расчет крупнокалиберного пулемета ДШК заметил передвижение сил противника и передал сигнал бронегруппе, чтобы она с десантом выдвинулась на помощь.

Задача десанта – как можно быстрее высадиться с БМП-1 и, передвигаясь перебежками, захватить укрытия и приготовиться к отражению атаки. Процесс высадки прикрывали огнем как расчет ДШК, так и боевой машины пехоты. Затем начали подниматься группы мишеней, которые десантники без труда "скосили".

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Учения десантников в зоне ООС на Луганщине

Facebook 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее танковые и противотанковые подразделения ВСУ провели внезапную проверку боеготовности в районе отвода тяжелого вооружения оперативно-тактической группировки "Схід" на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Министерство обороны Украины
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Мощнейшие масштабные учения с участием одной единицы БТ и целого пехотного отделения. Москали со своими учениями "Запад", "Юг", "Восток" просто нервно курят.
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3
2
Дудко Олег
Дудко Олег
И это ещё не всё, боевые катапульты бригады способны метать пудовые камни на расстояние в тысячу локтей!!! С таким оружием можно идти на Москву.
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3
2
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
В учебном бою рагули почти всегда пермогают противника.
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4
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