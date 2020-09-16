В сети показали умершего в России террориста "ЛНР". Фото

Алексей Титофф Расследования 16:27, 16.09.2020 Обновлено: 16:38, 16.09.2020

В России скончался террорист Руслан "Вихрь" Вихров, который воевал на стороне "ЛНР".

Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, смерть боевика наступила из-за "трагической ситуации".

Отметим, что в базе "Миротворца" говорится, что Руслан Вихров родился 6 марта 1980 года. Проживал по адресу Луганская область, Станично-Луганский район, пгт Станично-Луганское, ул. Гагарина 123.

Вихров был боевиком незаконных вооруженных формирований – наводчиком-оператором боевой машины четвертой бригады "ЛНР". Также террорист значился в рядах "милиции "ЛНР".

Пост из соцсетей
Скриншот
Террорист "ЛНР" Руслан Вихров
Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото террориста "ЛНР", который был убит своими же сослуживцами в районе временно оккупированного населенного пункта Логвиново.

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Расследования

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