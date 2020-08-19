В сети показали террориста "ЛНР", убитого сослуживцами. Фото

В сети появились фото террориста "ЛНР", который был убит своими же сослуживцами в районе временно оккупированного населенного пункта Логвиново.

Им оказался 27-летний Владислав Мотузов "Ара" из временно оккупированных Ровеньков Луганской области. Фото оккупанта опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"200 бригада. 15.08.2020 Владислав "Ара" Мотузов пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Небоевой, помог братушаня после употребления боярышника. Спикеры "Боярышник Ньюз" как всегда придумали ему "героическую" историю. Корми "вату" д*ерьмом", – отметил защитник.

Напомним, что террористы "ЛНР" ранее запустили фейк о том, что 15 августа террористы "ЛНР" обвинили ВСУ в снайперском обстреле возле Логвиново, в результате которого якобы погиб один наемник оккупантов.

Так называемое представительство ЛНР в СЦКК тогда заявило, что ожидает от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ "надлежащей реакции".

Однако в штабе ООС опровергли этот фейк, отметив, что ВСУ полностью соблюдают режим тишины.

Страница оккупанта "Ары" в соцсети Telegram-канал Анатолия Штефана

Фейк боевиков о якобы убийстве Мотузова снайперами ВСУ Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее двое российских террористов "ЛНР" пытались перейти на подконтрольную Украине территорию, не выдержав издевательств в рядах собственных сослуживцев.

Одному оккупанту удалось совершить бегство, а второго застрелили российские наемники. Им оказался Андрей Кулибаба из 3 ОМСБр российских боевиков.

Что касается сдавшегося в плен ВСУ снайпера "ЛНР", то он признался, что сделал это, поскольку не выдержал произвола и мучений главарей террористов.

При себе у оккупанта обнаружили военный билет "ЛНР", небольшую сумму средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

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