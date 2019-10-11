В сети показали "работу" российского снайпера по ВСУ. Видео

В сети появилось видео, на котором видно, как российский снайпер стреляет по украинским военным.

Кадры были опубликованы на странице Necro Mancer в Twitter. Также сообщается, что оружие, из которого стреляет снайпер, было завезено из России.

"Предположительно, снайпер РОА "работает" по ВСУ. Дата и место съемки неизвестно", – прокомментировал блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин, морской пехотинец Юрий Вовк, погиб во время боевых действий на Донбассе 10 октября.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!