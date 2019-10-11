В сети показали "работу" российского снайпера по ВСУ. Видео

В сети появилось видео, на котором видно, как российский снайпер стреляет по украинским военным.
Кадры были опубликованы на странице Necro Mancer в Twitter. Также сообщается, что оружие, из которого стреляет снайпер, было завезено из России.
"Предположительно, снайпер РОА "работает" по ВСУ. Дата и место съемки неизвестно", – прокомментировал блогер.
Предположительно, снайпер #роа "работает" по #всу. Дата и место съёмки неизвестно https://t.co/HrSnqiApbF pic.twitter.com/NFhqeE6fGa— Necro Mancer (@666_mancer) October 10, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин, морской пехотинец Юрий Вовк, погиб во время боевых действий на Донбассе 10 октября.
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