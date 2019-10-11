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11 октября • обновлено в 08:45
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В сети показали "работу" российского снайпера по ВСУ. Видео

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В сети появилось видео, на котором видно, как российский снайпер стреляет по украинским военным.

Кадры были опубликованы на странице Necro Mancer в Twitter. Также сообщается, что оружие, из которого стреляет снайпер, было завезено из России.

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"Предположительно, снайпер РОА "работает" по ВСУ. Дата и место съемки неизвестно", – прокомментировал блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин, морской пехотинец Юрий Вовк, погиб во время боевых действий на Донбассе 10 октября.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Предположительно снайпер, но оружие точно из России... Обоз, вы совсем себя не уважаете, печатая откровенную чушь?
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70rus xxx
70rus xxx
"предположительно........,может,он зайцев стреляет?Да,на затылки тату-Я Ваня из России.
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hunt andres
hunt andres
А что такое РОА?
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