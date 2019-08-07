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В сети показали последствия "русской весны" в Донецке: видеофакт

1.3т Читать материал на украинском

В сети показали видео, на котором мародеры орудуют в разрушенных обстрелами террористов многоэтажках в оккупированном Донецке.

Кадры показал в своем Twitter блогер Necro Mancer. На них видно, как три местных жителя, ищут в обломках ценные вещи. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом они цинично демонстрируют снаряды, которые, по их словам, якобы выпустили по жилым домам украинские военные. Здания находятся на ул. Взлетной и Стратонавтов.

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В сети показали последствия "русской весны" в Донецке: видеофакт

Скриншот с видео

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Денис Казанский поставил на место сторонников "Л/ДНР", которые утверждают, что так называемая помощь террористам от России сравнима с поддержкой Киева американцами.

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Темы
Новости Донецка и Донецкой области Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР
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Антошин Денис
Антошин Денис
Мародеров поймать и судить. Снаряды "вернуть"
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