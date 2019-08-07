В сети показали последствия "русской весны" в Донецке: видеофакт

В сети показали видео, на котором мародеры орудуют в разрушенных обстрелами террористов многоэтажках в оккупированном Донецке.

Кадры показал в своем Twitter блогер Necro Mancer. На них видно, как три местных жителя, ищут в обломках ценные вещи. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом они цинично демонстрируют снаряды, которые, по их словам, якобы выпустили по жилым домам украинские военные. Здания находятся на ул. Взлетной и Стратонавтов.

Скриншот с видео

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Денис Казанский поставил на место сторонников "Л/ДНР", которые утверждают, что так называемая помощь террористам от России сравнима с поддержкой Киева американцами.

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