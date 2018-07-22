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В сети показали нового ликвидированного наемника России на Донбассе

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На Донбассе ликвидировали террориста под позывным "Леший", который приехал в Украину из Ростовской области.

Есть информация о психической нестабильности террориста и его прошлом. "Чечня. Донецк… Пациент знаменитой палаты №6", - написал в сети соратник российского наемника некий Евгений Коломанов.

twitter.com/666_mancer

По информации пользователя Twitter Necro Mancer, наемник погиб 20 июля.

Алексей Юркович в соцсетях использовал ник "Алексей Куйбышев". Также он занесен в базу "Миротворец".

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Ранее OBOZREVATEL писал, что под Мариуполем морпехи ликвидировали разведчика из России.

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