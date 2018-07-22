В сети показали нового ликвидированного наемника России на Донбассе

На Донбассе ликвидировали террориста под позывным "Леший", который приехал в Украину из Ростовской области.
Есть информация о психической нестабильности террориста и его прошлом. "Чечня. Донецк… Пациент знаменитой палаты №6", - написал в сети соратник российского наемника некий Евгений Коломанов.
twitter.com/666_mancer
По информации пользователя Twitter Necro Mancer, наемник погиб 20 июля.
Юркович Алексей "Леший" (Ростовская обл., 28/05/??) погиб до 20/07/18 (точные данные и обстоятельства смерти требуют уточнения) https://t.co/c7BEHyQBcS #груз200 #роа pic.twitter.com/F5e0MeggkZ— Necro Mancer (@666_mancer) 21. Juli 2018
Алексей Юркович в соцсетях использовал ник "Алексей Куйбышев". Также он занесен в базу "Миротворец".
Ранее OBOZREVATEL писал, что под Мариуполем морпехи ликвидировали разведчика из России.