В сети показали маскировку войск России на Донбассе. Фото

Российские военные на оккупированном Донбассе маскируют свои позиции под стоги сена.
Блогер Necro Mancer опубликовал в Twitter архивные фото рассекреченной позиции террористов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Как маскируются российские наемники
На снимке видно засаду, прикрытую сухой травой в форме стога.
По словам блогера, такую маскировку применили наемники 7 ОМСБр оккупационных войск РФ.
Twitter\@666_mancer
Как сообщал OBOZREVATEL, ОБСЕ засекла колонну российских военных машин в "ЛНР", она двигались ночью и мимо КПП.
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