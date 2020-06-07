В сети показали маскировку войск России на Донбассе. Фото

Российские военные на оккупированном Донбассе маскируют свои позиции под стоги сена.

Блогер Necro Mancer опубликовал в Twitter архивные фото рассекреченной позиции террористов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Как маскируются российские наемники

На снимке видно засаду, прикрытую сухой травой в форме стога.

По словам блогера, такую маскировку применили наемники 7 ОМСБр оккупационных войск РФ.

Twitter\@666_mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, ОБСЕ засекла колонну российских военных машин в "ЛНР", она двигались ночью и мимо КПП.

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