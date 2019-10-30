'Спасибо, что 'прикрыли': в сети показали знаковое фото с триумфом 'русского мира' у Станицы Луганской

В сети появилось фото с флагами российских террористов "ЛНР" на разрушенном мосту возле поселка Станица Луганская.

Его разместил на своей странице в Facebook украинский воин Харитон Старский. Его возмутило, что оккупанты вывешивают свою символику, несмотря на то, что объект восстанавливается за счет украинского народа.

"На мосту, который сегодня строят в Станице Луганской за средства налогоплательщиков, уже висят сепарские триколоры. Спасибо, бл#дь, что "прикрыли"... Воюем дальше, воюем за своих", – написал защитник Украины.

Флаги террористов на мосту у Станицы Луганской Facebook Харитона Старского

В комментариях под постом он подтвердил, что фото является подлинным и взято в 20 числах октября с Facebook-страницы штаба ООС. В свою очередь подписчики воина ООС опубликовали еще более новые фото, на которых все так же видно символику оккупантов востока Украины. Однако на стороне моста, которая находится на неоккупированной территории, террористам ответили, вывесив государственные флаги Украины.

Флаги террористов на мосту у Станицы Луганской "Тиждень"

Украинские флаги на части моста на свободной территории "Тиждень"

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, где ранее состоялось разведение сил.

Для местных жителей, которые пересекают линию разграничения, запустили бесплатный автобус.

21 августа в ОБСЕ заявили о полном разминировании Украиной территории возле моста.

В зоне разведения сил у КПВВ Станица Луганская был замечен блокпост террористов "ЛНР", который противоречит Минским соглашениям.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!