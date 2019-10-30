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30 октября • обновлено в 11:37
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"Спасибо, что "прикрыли": в сети показали знаковое фото с триумфом "русского мира" у Станицы Луганской

2.6т Читать материал на украинском

В сети появилось фото с флагами российских террористов "ЛНР" на разрушенном мосту возле поселка Станица Луганская.

Его разместил на своей странице в Facebook украинский воин Харитон Старский. Его возмутило, что оккупанты вывешивают свою символику, несмотря на то, что объект восстанавливается за счет украинского народа.

"На мосту, который сегодня строят в Станице Луганской за средства налогоплательщиков, уже висят сепарские триколоры. Спасибо, бл#дь, что "прикрыли"... Воюем дальше, воюем за своих", – написал защитник Украины.

Флаги террористов на мосту у Станицы Луганской

Флаги террористов на мосту у Станицы Луганской

Facebook Харитона Старского

Новости
"Русню с караваем встречать?!" В сети ажиотаж из-за новых фото моста у Станицы Луганской

В комментариях под постом он подтвердил, что фото является подлинным и взято в 20 числах октября с Facebook-страницы штаба ООС. В свою очередь подписчики воина ООС опубликовали еще более новые фото, на которых все так же видно символику оккупантов востока Украины. Однако на стороне моста, которая находится на неоккупированной территории, террористам ответили, вывесив государственные флаги Украины.

Флаги террористов на мосту у Станицы Луганской

Флаги террористов на мосту у Станицы Луганской

"Тиждень"

Украинские флаги на части моста на свободной территории

Украинские флаги на части моста на свободной территории

"Тиждень"

'Спасибо, что 'прикрыли': в сети показали знаковое фото с триумфом 'русского мира' у Станицы Луганской

'Спасибо, что 'прикрыли': в сети показали знаковое фото с триумфом 'русского мира' у Станицы Луганской

'Спасибо, что 'прикрыли': в сети показали знаковое фото с триумфом 'русского мира' у Станицы Луганской

'Спасибо, что 'прикрыли': в сети показали знаковое фото с триумфом 'русского мира' у Станицы Луганской

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Мир Миру
Мир Миру
Зеленський марнує час, декларуючи відновлення ОРДЛО за рахунок виключно кредитів. Треба ВЖЕ подавати клопотання до міжнародних судів про відшкодування Росією завданих збитків від "діяльності" росіян спільно з ново-мало-недо-росіянами.
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Х@хлы ввели войска на Донбасс,х@хлы же всю разбомбленую инфраструктуру Донбасса восстановят.
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