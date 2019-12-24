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24 декабря • обновлено в 10:19
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"Очередь к хунте": в сети показали новые фото "охотников" за украинскими пенсиями из "ЛНР"

2.8т
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В сети появились новые фото огромных очередей жителей террористической "ЛНР", которые приезжают на свободную территорию Украины за пенсиями.

Их опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). На скриншоте одного из пабликов Луганщины отмечается, что снимки были сделаны в Станице Луганской.

"Очереди за социальными выплатами от проклятой "хунты". Сейчас здесь получим, заорем "Слава Роисси" и еще раз получим в "дырляндии". Хорошо так устроились, получая двойные соцвыплаты и в большинстве будучи врагами Украины", – возмутился защитник Украины.

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Очереди за украинскими пенсиями в Станице Луганской

Очереди за украинскими пенсиями в Станице Луганской

Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Штефан показал фото очередей вблизи КППВ у Станицы Луганской. На них также запечатлены жители временно оккупированных территорий, которые массовой едут в свободную Украину за пенсиями.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В своё время некоторые русские начали включать дурака, и появились украинцы...
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Хо Хол
Хо Хол
Граждане Украины, вынужденные находиться на территории временно оккупированной тeppopистическими войсками РФ, получают заслуженную за десятилетия труда, пенсию. Что не так-то? Xpюканы, вы же этих людей вроде как освобождаете от российской агрессии.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какие же вы скоты! Украина - страна-скот! Они за СВОИМИ пенсиями едут! Они их ЗАРАБОТАЛИ! Вы им должны! Вы поставили людей, стариков, в невыносимые условия и ещё смеётесь, издеваетесь. Как вас ещё земля носит. Просто ненавижу вас.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кристина Стефанова, мадам, скот - это лично Вы! Еще раз хочу обратить внимание читателей. Мало что может быть экзальтированной д у р ы, которая даже не пытается разобраться в сути проблемы, по поводу которой высказывается и т у п о ретранслирует все, что вкладывают ей в уши кремлевские п р о п а г а н д о н ы. ... Мадам, треснитесь от ненависти головой об стенку. Есть шанс, что от сотрясения хоть немного поумнеете
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