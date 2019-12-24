"Очередь к хунте": в сети показали новые фото "охотников" за украинскими пенсиями из "ЛНР"

В сети появились новые фото огромных очередей жителей террористической "ЛНР", которые приезжают на свободную территорию Украины за пенсиями.

Их опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). На скриншоте одного из пабликов Луганщины отмечается, что снимки были сделаны в Станице Луганской.

"Очереди за социальными выплатами от проклятой "хунты". Сейчас здесь получим, заорем "Слава Роисси" и еще раз получим в "дырляндии". Хорошо так устроились, получая двойные соцвыплаты и в большинстве будучи врагами Украины", – возмутился защитник Украины.

Очереди за украинскими пенсиями в Станице Луганской Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Штефан показал фото очередей вблизи КППВ у Станицы Луганской. На них также запечатлены жители временно оккупированных территорий, которые массовой едут в свободную Украину за пенсиями.

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