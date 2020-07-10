В сети показали бой воинов ВСУ с наемниками России

В сети опубликовали видеоролик боя украинских военнослужащих с террористами на Донбасса.

Кадры, снятые с помощью тепловизора, в Twitter опубликовал офицер ВСУ Сергей Нещадим. Когда и в каком районе это происходило, не уточняется (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Бой с террористами на Донбассе Кадр видео

На видео показано, как наши бойцы, предположительно, подбираются к вражеской позиции и вступают в бой с противником. Перед этим по укреплению было нанесено несколько ударов, затем воины подошли к нему и бросили гранату и вступили в перестрелку.

"Кто ждал работу – получите! На видео профессиональные актеры, все персонажи вымышлены, совпадение с реальными героями случайны. Вместе победим!" – прокомментировал ролик Нещадим.

(Видео – Twitter Сергея Нещадима)

Twitter Сергея Нещадима

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники сняли на видео момент уничтожения огневых и жилых позиций террористов "ДНР" на временно оккупированной территории Донбасса.