В сети показали бой воинов ВСУ с наемниками России

Юрий Сергиенко Расследования 23:14, 10.07.2020 Обновлено: 00:11, 11.07.2020

В сети опубликовали видеоролик боя украинских военнослужащих с террористами на Донбасса.

Кадры, снятые с помощью тепловизора, в Twitter опубликовал офицер ВСУ Сергей Нещадим. Когда и в каком районе это происходило, не уточняется (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Бой с террористами на Донбассе
Кадр видео

На видео показано, как наши бойцы, предположительно, подбираются к вражеской позиции и вступают в бой с противником. Перед этим по укреплению было нанесено несколько ударов, затем воины подошли к нему и бросили гранату и вступили в перестрелку.

"Кто ждал работу – получите! На видео профессиональные актеры, все персонажи вымышлены, совпадение с реальными героями случайны. Вместе победим!" – прокомментировал ролик Нещадим.

(Видео – Twitter Сергея Нещадима)

Twitter Сергея Нещадима

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники сняли на видео момент уничтожения огневых и жилых позиций террористов "ДНР" на временно оккупированной территории Донбасса.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Данилов категорично высказался о подаче воды в Крым и назвал условие

Перед переездом Зеленского на ремонт “дачи Ющенко” потратили 300 тысяч из госбюджета, - СМИ

Украинцы заплатят налоги за машины: в "Слуге народа" подготовили решение

Зеленский решил обвалить курс гривни: к чему может привести новый доллар в Украине

Донбасс – это Приднестровье-2, он оккупирован на десятилетия, – Орешкин