В сети обнародовали фото военных РФ, захватывавших Крым

В сети показали новые доказательства участия 234-го десантно-штурмового полка России в захвате украинского Крыма.

Данные обнародовали волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm. Указывается, что они собрали информацию о еще троих участниках (военнослужащих в/ч 74268, дислокация – г. Псков, РФ) крымской спецоперации.

В общем InformNapalm раскрыл более 10 эпизодов с фактами участия военных этой дивизии как в оккупации Крыма, так и в захвате буровых вышек "Черноморнефтегаза" и боевых действиях на Донбассе.

"Новое расследование показывает, что военные РФ осознавали, что их перебрасывают в Украину и они выполняли преступный приказ на территории другого государства", – подчеркивается в статье.

Иллюстрация. Аннексия Крыма Информационное сопротивление

Среди россиян, которые причастны к незаконным действиям России в Крыму, были замечены:

Лаугин Денис Александрович (родился 27.05.1994; проживает в г. Истра Московской области).

9 марта 2014 года в своем аккаунте в соцсети он опубликовал снимок, на котором снят возле вагона поезда. Военный подписал фото: "Едем, едем..."

Следующую фотографию он загрузил 21 мая с комментарием: "Возвращаемся (пока, Украина...)"

Скриншот InformNapalm

Скриншот InformNapalm

26 июня 2014 в альбоме Дениса Лаугина появилась фотография удостоверения к медали за оккупацию Крыма.

Скриншот InformNapalm

Дембельское фото Лаугина с медалью Скриншот InformNapalm

Кроме того, на странице Лаугина в социальной сети есть фото полевого лагеря в поселке городского типа Струги Красные в Псковской области.

Скриншот InformNapalm

Болотов Андрей Сергеевич (родился 09.05.1994, проживает в г. Воронеж). Россиянин является сослуживцем Лагунина, на своей странице в одной из соцсетей публиковал фото того же лагеря.

Скриншот InformNapalm

Он также хвастался фото с медалью за оккупацию Крыма.

Скриншот InformNapalm

В списке друзей Болотов обозначил как сослуживца Александра Рахманина Скриншот InformNapalm

Александр Рахманин (родился 12.06.1992, живет в г. Железногорськ Курской области).

На своей странице в заметках написал: "Поехал в Украину 07.03.14". Позже сестра Рахманина опубликовала фото брата с медалью за оккупацию Крыма.

Скриншот InformNapalm

Скриншот InformNapalm

Скриншот InformNapalm

Удостоверение к медалей за оккупацию Крыма подписывал командир 234-го ДШП подполковник Олег Грицаев.

Олег Грицаев Коллаж InformNapalm

Напомним:

До этого InformNapalm публиковал подтверждение участия военных Черноморского флота России в аннексии Крыма в 2014 году.

Кроме того, волонтеры проекта разоблачили компанию-пособника спецоперации РФ по захвату украинских моряков в Азовском море.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали данные активистов, которые пропали или погибли в Крыму за годы оккупации полуострова.

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