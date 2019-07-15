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В сети обнародовали фото военных РФ, захватывавших Крым

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В сети показали новые доказательства участия 234-го десантно-штурмового полка России в захвате украинского Крыма.

Данные обнародовали волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm. Указывается, что они собрали информацию о еще троих участниках (военнослужащих в/ч 74268, дислокация – г. Псков, РФ) крымской спецоперации.

В общем InformNapalm раскрыл более 10 эпизодов с фактами участия военных этой дивизии как в оккупации Крыма, так и в захвате буровых вышек "Черноморнефтегаза" и боевых действиях на Донбассе.

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"Новое расследование показывает, что военные РФ осознавали, что их перебрасывают в Украину и они выполняли преступный приказ на территории другого государства", – подчеркивается в статье.

Иллюстрация. Аннексия Крыма

Иллюстрация. Аннексия Крыма

Информационное сопротивление

Среди россиян, которые причастны к незаконным действиям России в Крыму, были замечены:

Лаугин Денис Александрович (родился 27.05.1994; проживает в г. Истра Московской области).

9 марта 2014 года в своем аккаунте в соцсети он опубликовал снимок, на котором снят возле вагона поезда. Военный подписал фото: "Едем, едем..."

Следующую фотографию он загрузил 21 мая с комментарием: "Возвращаемся (пока, Украина...)"

В сети обнародовали фото военных РФ, захватывавших Крым

Скриншот InformNapalm

В сети обнародовали фото военных РФ, захватывавших Крым

Скриншот InformNapalm

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26 июня 2014 в альбоме Дениса Лаугина появилась фотография удостоверения к медали за оккупацию Крыма.

В сети обнародовали фото военных РФ, захватывавших Крым

Скриншот InformNapalm

Дембельское фото Лаугина с медалью

Дембельское фото Лаугина с медалью

Скриншот InformNapalm

Кроме того, на странице Лаугина в социальной сети есть фото полевого лагеря в поселке городского типа Струги Красные в Псковской области.

В сети обнародовали фото военных РФ, захватывавших Крым

Скриншот InformNapalm

Болотов Андрей Сергеевич (родился 09.05.1994, проживает в г. Воронеж). Россиянин является сослуживцем Лагунина, на своей странице в одной из соцсетей публиковал фото того же лагеря.

В сети обнародовали фото военных РФ, захватывавших Крым

Скриншот InformNapalm

Он также хвастался фото с медалью за оккупацию Крыма.

В сети обнародовали фото военных РФ, захватывавших Крым

Скриншот InformNapalm

В списке друзей Болотов обозначил как сослуживца Александра Рахманина

В списке друзей Болотов обозначил как сослуживца Александра Рахманина

Скриншот InformNapalm

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Александр Рахманин (родился 12.06.1992, живет в г. Железногорськ Курской области).

На своей странице в заметках написал: "Поехал в Украину 07.03.14". Позже сестра Рахманина опубликовала фото брата с медалью за оккупацию Крыма.

В сети обнародовали фото военных РФ, захватывавших Крым

Скриншот InformNapalm

В сети обнародовали фото военных РФ, захватывавших Крым

Скриншот InformNapalm

В сети обнародовали фото военных РФ, захватывавших Крым

Скриншот InformNapalm

Удостоверение к медалей за оккупацию Крыма подписывал командир 234-го ДШП подполковник Олег Грицаев.

Олег Грицаев

Олег Грицаев

Коллаж InformNapalm

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали данные активистов, которые пропали или погибли в Крыму за годы оккупации полуострова.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Россия фотографии соцсети
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Северг Олег
Северг Олег
Как любят украинцы после драки кулаками махать.. Просто хлебом их не корми дай всем рассказать какие они герои. Но как известно на словах ты Лев Толстой а на деле ... украинец.
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Очередной пук в лужу!
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Ну ииииииииииииииии?
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