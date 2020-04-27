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27 апреля • обновлено в 10:31
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В сеть слили новые "пленки Ермака". Видео

2.1т
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В сети появилась еще одна скандальная "пленка", на которой якобы фигурирует брат руководителя Офиса президента Денис Ермак.

Публикация о его "легальном заработке денег" появилась в Telegram-канале "дьЕрмак" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Помните, что он покупает научно-исследовательские проекты. Это для того, чтобы продавать их кандидатам на государственные должности", – говорится в сообщении.

"Покупал вдвое дешевле, а продавал втридорога": в сеть слили новые "пленки Ермака"

Авторы утверждают, что таким образом Денис Ермак "зарабатывает на тех, кого пристроить на работу не может", и называют это "обычным бизнес-проектом".

"Но у кого он их покупает? Разрабатывает НИП – институт стратегических исследований, который подчинен Государственному управлению делами. Там таким торгуют не первый год. Денис Ермак покупает вдвое дешевле, а потом продает втридорога", – резюмируют в сообщении.

Скриншот

Скриншот

t.me/dermakua/55

Скриншот

Скриншот

t.me/dermakua/55

Скриншот

Скриншот

t.me/dermakua/55

Скриншот

Скриншот

t.me/dermakua/55

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, фигуранты "пленок" с братом главы ОП Денисом Ермаком отрицают, что давали взятки ему и его сообщникам за трудоустройство на госдолжности. Все они отказались писать заявления о совершении преступления.

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Читайте все новости по теме "Пленки Ермака" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Пленки Ермака
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
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