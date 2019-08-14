Примкнули к оккупантам в Крыму и на Донбассе: в сеть слили новые фото предателей Украины

В сеть слили новую порцию фото выпускников Харьковского института танковых войск, которые перешли на сторону российских оккупантов.

Информация о них обнародована на странице "Предатели военной присяги ХИТВ" в Facebook. Отмечается, что двое их них примкнули к агрессору на Донбассе.

И Андрей Митров, и Антон Захаров воевали в составе оккупационных войск на Донбассе и поддерживали террористические "Л/ДНР". Оба они уже мертвы.

Антон Захаров Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Андрей Митров Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Что касается Игоря Солдатова, Дмитрия Мартыненко и Артура Панова, то они предали присягу украинскому народу во время аннексии Крыма.

Артур Панов Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Дмитрий Мартыненко Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Игорь Солдатов Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась первая партия фото и досье на украинских коллаборационистов, которые перешли воевать на сторону террористов "Л/ДНР" или оккупантов российской регулярной армии в аннексированном Крыму.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!