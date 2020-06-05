В сеть попало видео прицельного удара ВСУ в ответ на провокации военных РФ

Кирилл Лютый Расследования 00:53, 6.06.2020

Бойцы ВСУ проучили российских оккупантов на Донбассе, уничтожив их миномет.

Об этом сообщил волонтер Роман Доник, опубликовав на YouTube соответствующее видео. Он отметил, что украинские военные точным ударом уничтожили оружие террористов, с помощью которого они совершили очередное нарушение режима тишины.

"Повтор по заявкам телезрителей. Неудавшийся забег оккупантов на короткую дистанцию. После истерики той стороны. Уничтожен 120-мм миномет, обстреливающий наши позиции. Минометный расчет пытался убежать от возмездия. Не убежали", – сказано в описании под видео.

Как писал OBOZREVATEL, из России на территорию временно оккупированного Донбасса прибыли российские инструктора.

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Расследования

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