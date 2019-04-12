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В сеть попало видео подрыва российского танка на Донбассе

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В сеть попало видео подрыва российского танка на полигоне в Торезе 18 ноября 2018 года.

Как передает "Цензор.нет", всего тогда было уничтожено восемь танков оккупантов, которые ранее заявляли о причастности к этому террористки "ДНР" Светланы Дрюк, которая перешла на сторону ВСУ.

Согласно данным наемников РФ, восемь танков Т-72 были уничтожены из-за обрыва линии электропередач и, соответственно, детонации боекомплектов. По другой версии подрыв был совершен при использовании радиоуправляемого взрывного устройства.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе пострадали восемь бойцов ВСУ, которым пришлось отбивать атаки "Л/ДНР".

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
через задницу Ляшка снимали? ))))
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Smekalov Sergey, если б через задницу Ляшка, то широкоформатное было бы.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
майданутые! жрите, це повiдло!
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