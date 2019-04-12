В сеть попало видео подрыва российского танка на Донбассе

В сеть попало видео подрыва российского танка на полигоне в Торезе 18 ноября 2018 года.

Как передает "Цензор.нет", всего тогда было уничтожено восемь танков оккупантов, которые ранее заявляли о причастности к этому террористки "ДНР" Светланы Дрюк, которая перешла на сторону ВСУ.

Согласно данным наемников РФ, восемь танков Т-72 были уничтожены из-за обрыва линии электропередач и, соответственно, детонации боекомплектов. По другой версии подрыв был совершен при использовании радиоуправляемого взрывного устройства.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе пострадали восемь бойцов ВСУ, которым пришлось отбивать атаки "Л/ДНР".

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