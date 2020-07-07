В сеть попали секретные документы об участии россиян в войне на Донбассе
В сеть попали документы о награждении за участие в войне на Донбассе жителя Московской области Николая Заверухи. Также была обнародована справка о его гибели в зоне ООС от боевой травмы.
Доказательства о причастности россиян к вооруженному конфликту на востоке Украины опубликовал на своей странице в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим.
"В "республиках" продолжается марафон по борьбе с собственным здоровьем. Медаль финалиста нередко получают родственники", – отметил он.
В частности, в выписке из приказа председателя межрегиональной общественной организации "Союз десантников" от 13 апреля 2018 года отмечается, что террорист Заверуха награжден орденом "Генерал армии Маргелов".
"За честное служение отечеству, образцовое выполнение воинского и служебного долга, мужество и отвагу, проявленные при "защите" Донецкой и Луганской области от "неофашистов" и верность традициям ВДВ", – сказано в документе.
Что касается справки о причинах гибели, то в ней указано, что россиянин Заверуха 18 февраля 2018 года подорвался на мине в районе Светлодарской дуги под Дебальцево.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в конце июня в зоне боевых действий на Донбассе погиб российский террорист "ДНР" Иван "Зубик" Зубов из Набережных Челнов (РФ).
Ранее на востоке Украины умерли еще два террориста "Л/ДНР" – Богдан Босунчан и Ринат Ахмадуллин, который якобы неудачно упал на проходной КПП.