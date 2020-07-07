В сеть попали секретные документы об участии россиян в войне на Донбассе

В сеть попали документы о награждении за участие в войне на Донбассе жителя Московской области Николая Заверухи. Также была обнародована справка о его гибели в зоне ООС от боевой травмы.

Доказательства о причастности россиян к вооруженному конфликту на востоке Украины опубликовал на своей странице в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим.

"В "республиках" продолжается марафон по борьбе с собственным здоровьем. Медаль финалиста нередко получают родственники", – отметил он.

В частности, в выписке из приказа председателя межрегиональной общественной организации "Союз десантников" от 13 апреля 2018 года отмечается, что террорист Заверуха награжден орденом "Генерал армии Маргелов".

Выписка из приказа о награждении российского террориста Twitter Сергея Нещадима

"За честное служение отечеству, образцовое выполнение воинского и служебного долга, мужество и отвагу, проявленные при "защите" Донецкой и Луганской области от "неофашистов" и верность традициям ВДВ", – сказано в документе.

Что касается справки о причинах гибели, то в ней указано, что россиянин Заверуха 18 февраля 2018 года подорвался на мине в районе Светлодарской дуги под Дебальцево.

Справка врача о гибели наемника на Донбассе Twitter Сергея Нещадима

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