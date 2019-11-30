В сеть попали секретные документы "ДНР" с именами наемников Путина

В сети опубликовали новые документы террористов "ДНР", в которых указаны имена и звания российских офицеров, что воевали на Донбассе.

Документы в своем Telegram-канале обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Просили интереснее документы? Ловите! "Секретно" – доклад, задачи, исполнители. Спасибо усилиям неравнодушных людей. Огромнейший привет "МГБ ДНР" (читать как ФСБ). Все под контролем! Это цветочки, дальше будут ягодки", – говорится в сообщении.

Так, был опубликован список офицеров ор РЭБ 2 AК по состоянию на 05.09.2015 года. Командиром данной роты был капитан Олейников Михаил, заместитель командира роты лейтенант Самофалов Олег, командир взвода управления лейтенант Купин Сергей и другие.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились секретные документы российских террористов, которые воюют против украинской армии на Донбассе.

Позже в сеть слили еще одну пачку документов террористов "Л/ДНР".

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