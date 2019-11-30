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1 декабря • обновлено в 06:23
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В сеть попали секретные документы "ДНР" с именами наемников Путина

24.5т
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В сети опубликовали новые документы террористов "ДНР", в которых указаны имена и звания российских офицеров, что воевали на Донбассе.

Документы в своем Telegram-канале обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Просили интереснее документы? Ловите! "Секретно" – доклад, задачи, исполнители. Спасибо усилиям неравнодушных людей. Огромнейший привет "МГБ ДНР" (читать как ФСБ). Все под контролем! Это цветочки, дальше будут ягодки", – говорится в сообщении.

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Так, был опубликован список офицеров ор РЭБ 2 AК по состоянию на 05.09.2015 года. Командиром данной роты был капитан Олейников Михаил, заместитель командира роты лейтенант Самофалов Олег, командир взвода управления лейтенант Купин Сергей и другие.

В сеть попали секретные документы "ДНР" с именами наемников Путина

Скриншот

В сеть попали секретные документы "ДНР" с именами наемников Путина

Скриншот

В сеть попали секретные документы "ДНР" с именами наемников Путина

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились секретные документы российских террористов, которые воюют против украинской армии на Донбассе.

Позже в сеть слили еще одну пачку документов террористов "Л/ДНР".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР" Донбасс
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Комментарии
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Santi Amonito
Santi Amonito
Расстрельный список. Скоро эти "ихтамнеты" к@цапского рода "случайно" объявятся в Сирии или в Мозамбике, или хрен знает где у лысого черта на куличках. Вот там - на чужбине, им бошки и поотрезают - и поделом.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Затянувшись забористым "коксом", наша "свиноарыйця" штырлиця нарыла "секретные" документы "ворогив". Теперь его все начнут бояться.. ))
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Штуцер Лёва, свинина, вам, кацаблядям теперь писда))
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Штопанный опять говна нажрался.Штырит конкретно.Таких "документов" любой школьник на принтере напечатает коробку из-под холодильника.Только успевай бумагу подносить.
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