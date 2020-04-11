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11 апреля • обновлено в 05:27
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В сеть попали фото террористов-разведчиков "ДНР" в форме ВСУ

1.5т
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В сети появились фото террористов разведывательного батальона "Спарта" в "ДНР", который ранее курировал ликвидированный Арсен Павлов ("Моторола").

На снимках запечатлены боевики Александр Гарах ("Саид") из Тореза Донецкой области, который был ликвидирован 7 апреля, а также Виталий Корнев ("Корень") из Ямало-Ненецкого округа Российской Федерации. Фото военных преступников обнародовал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Он также обратил внимание на то, что террорист Корнев одет в "писельный" китель, который носят в украинской армии. Это может свидетельствовать о том, что боевики либо использовали форму воинов ВСУ для диверсионных вылазок, либо снимали ее с убитых или пленных Героев.

Терористы-разведчики "ДНР" Гарах и Корнев

Терористы-разведчики "ДНР" Гарах и Корнев

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

"Знакомьтесь: на фото – представители разведки "Спарты" Гарах Александр "Саид" (7.04 – "200") и Виталий Корнев "Корень", разведчик-диверсант из России (война то "гражданская"). Обратите внимание на форму данного персонажа. А если принять во внимание разведбатальон "Спарта", выводы понятны", – написал защитник Украины.

Террорист Александр Гарах ("Саид")

Террорист Александр Гарах ("Саид")

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Отметим, что оба террориста фигурируют в базе сайта "Миротворец". Согласно информации в их досье, Гарах был рядовым 2 взвода 2 роты отдельного разведывательного батальона №01801 "Спарта", разведчиком-снайпером 1-ой группы 3-ей роты 2 отряда спецназа разведуправления "республиканской гвардии "ДНР".

Что касается россиянина Корнева, то он приехал на Донбасс в конце 2014 года вместе с родным братом Алексеем Корневым и также вступил в разведбат боевика "Моторолы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта в зоне боевых действий на Донбассе был ликвидирован 36-летний террорист "ДНР" из России Денис Братанов. Он воевал против украинцев с 2015 года. Оккупанта якобы убило миной.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Анатолий Штефан Арсений Павлов (Моторола)
Место
Украина
Тег
ДНР
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