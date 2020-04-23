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23 апреля • обновлено в 15:05
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В сеть попали фото кладбища террористов "ДНР" на Донбассе: их там нет?

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В сети появились фото массовых захоронений террористов "ДНР" на стихийном кладбище во временно оккупированном Стаханове (Донецкая область).

Красноречивые снимки опубликовал на своей странице в Facebook блогер Серж Сергев. На кадрах видно памятник в виде танка с надписью "Памяти павших будем достойны. Воинам, отдавшим жизнь за "родную" землю от 6-го гвардейского отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова", а также огромное количество могил оккупантов.

"Кладбище "ихтамнетов" в дыре, Стаханов. Жертвы путинской пропаганды. 22 апреля", –подписал фотографии автор поста.

Кладбище террористов "ДНР"

Кладбище террористов "ДНР"

Facebook Сержа Сергева

Кладбище террористов "ДНР"

Кладбище террористов "ДНР"

Facebook Сержа Сергева

Как сообщал OBOZREVATEL, на кладбище под Славянском (Донецкая область) также нашли захоронения безымянных террористов "ДНР", которые были ликвидированы в период освобождения города в 2014 году. Судя по состоянию могил и по фото, датированных 2015 годом, за все эти годы их так никто и не навещал

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ДНР
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