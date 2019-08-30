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В сеть попали фото и видео жуткой аварии с нардепом от фракции Порошенко

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Помимо нардепа от фракции "ЕС" Михаила Бондара в ДТП под Житомиром пострадали еще трое человек.

Как передают местные СМИ, потерпевших госпитализировали. Изначально сообщалось, что авария произошла из-за того, что у авто лопнуло колесо.

На опубликованных кадрах видно, как на перевернутой колесами вверх машине одного из них не хватает. При этом у полиции другая версия ДТП.

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"По предварительной информации, Mitsubishi Lancer на большой скорости совершил столкновение с КамАЗом, после чего у легковушки отпало колесо и она перевернулась", - говорят правоохранители.

ДТП с Михаилом Бондаром

ДТП с Михаилом Бондаром

ЖитомирИнфо

ДТП с Михаилом Бондаром

ДТП с Михаилом Бондаром

ЖитомирИнфо

ДТП с Михаилом Бондаром

ДТП с Михаилом Бондаром

ЖитомирИнфо

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве теща шоумена Сергея Притулы и экс-нардепа Виталия Хомутынника раздавила мать с 9-летним ребенком, перепутав педали при выезда из двора.

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Место
Украина Житомир
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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