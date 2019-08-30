В сеть попали фото и видео жуткой аварии с нардепом от фракции Порошенко

Помимо нардепа от фракции "ЕС" Михаила Бондара в ДТП под Житомиром пострадали еще трое человек.
Как передают местные СМИ, потерпевших госпитализировали. Изначально сообщалось, что авария произошла из-за того, что у авто лопнуло колесо.
На опубликованных кадрах видно, как на перевернутой колесами вверх машине одного из них не хватает. При этом у полиции другая версия ДТП.
"По предварительной информации, Mitsubishi Lancer на большой скорости совершил столкновение с КамАЗом, после чего у легковушки отпало колесо и она перевернулась", - говорят правоохранители.
ДТП с Михаилом Бондаром
ЖитомирИнфо
ДТП с Михаилом Бондаром
ЖитомирИнфо
ДТП с Михаилом Бондаром
ЖитомирИнфо
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве теща шоумена Сергея Притулы и экс-нардепа Виталия Хомутынника раздавила мать с 9-летним ребенком, перепутав педали при выезда из двора.
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