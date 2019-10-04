"В счастливом королевстве что-то не так": в сети показали "документы" по переписи в "Л/ДНР"

Террористы "Л/ДНР" используют справки для проведения переписи жителей самопровозглашенных на Донбассе "республик".

Соответствующее фото на своей странице в Twitter опубликовал блогер с ником Necro Mancer. На "документе" сказано, что он "служит только для правильного подсчета населения".

В справке несколько строчек. Жителям "ЛНР" и "ДНР" предлагают указать имя и год рождения, что нарушает принцип анонимности. В конце переписчик должен поставить подпись и инициалы.

Иллюстрация. Оккупация Донбасса Газета.Ру

Этот листик "власти" советуют сохранять до 1 декабря текущего года.

"Сегодня бродили новые переписчики по старым адресам... Что-то в счастливом королевстве пошло не так?" – отметил в комментариях один из пользователей.

Справка twitter.com/666_mancer

Комментарии к посту Necro Mancer Скриншот

Комментарии к посту Necro Mancer Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее стало известно, что с 1 по 14 октября террористы намерены провести поквартирный обход. Также по "республике" установят стационарные пункты, где будет проводиться перепись.

Донецкий блогер Дмитрий Черкасов отметил, что главари псевдореспублик "Л/ДНР" будут завышать количество населения при переписи, чтобы Россия не могла сократить финансирование оккупированного Донбасса.

По мнению заместителя главы Луганской областной государственной администрации Юрия Клименко, перепись населения может быть опасна для жителей как оккупированного Донбасса, так и подконтрольных Украине территорий.

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