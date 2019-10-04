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4 октября • обновлено в 22:09
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"В счастливом королевстве что-то не так": в сети показали "документы" по переписи в "Л/ДНР"

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Террористы "Л/ДНР" используют справки для проведения переписи жителей самопровозглашенных на Донбассе "республик".

Соответствующее фото на своей странице в Twitter опубликовал блогер с ником Necro Mancer. На "документе" сказано, что он "служит только для правильного подсчета населения".

В справке несколько строчек. Жителям "ЛНР" и "ДНР" предлагают указать имя и год рождения, что нарушает принцип анонимности. В конце переписчик должен поставить подпись и инициалы.

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Иллюстрация. Оккупация Донбасса

Иллюстрация. Оккупация Донбасса

Газета.Ру

Этот листик "власти" советуют сохранять до 1 декабря текущего года.

"Сегодня бродили новые переписчики по старым адресам... Что-то в счастливом королевстве пошло не так?" – отметил в комментариях один из пользователей.

Справка

Справка

twitter.com/666_mancer

Комментарии к посту Necro Mancer

Комментарии к посту Necro Mancer

Скриншот

Комментарии к посту Necro Mancer

Комментарии к посту Necro Mancer

Скриншот

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР Новости ЛНР Новости Донбасса фотографии
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