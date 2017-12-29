В СБУ рассказали о самой крупной поимке со времен Независимости

Заместитель руководителя протокола премьер-министра Украины, которого обвиняют в сотрудничестве с Главным разведывательным управлением Вооруженных сил России, является фигурантом самого громкого дела о госизмене с начала независимости Украины.

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак, пишет "Укринформ".

"Ежов - довольно крупная "рыба". Пожалуй самая большая, пойманная за государственную измену с начала независимости Украины. И я не открою большую тайну если скажу, что в работе СБУ находится много дел по которым проходят граждане Украины, которые подозреваются в государственной измене", - рассказал он.

Грицак напомнил, что не привлекаются к уголовной ответственности лица, которые добровольно придут и сообщат СБУ о вербовке другим государством.

"Я пользуюсь случаем и призываю прийти в СБУ и сделать соответствующее заявление и не получить серьезный срок наказания", - добавил глава спецслужбы.

Напомним, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили Ежова на деятельности в интересах спецслужб РФ. 20 декабря личный переводчик премьер-министра Владимира Гройсмана был задержан на рабочем месте.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появились фото Ежова на встречах с мировыми лидерами.