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14 июня • обновлено в 14:17
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В СБУ рассказали, что еще не проводили проверку надежности председателя ГКАУ Усова

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По состоянию на конец мая Служба безопасности Украины не проводила проверку председателя Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимира Усова, который возглавляет стратегическую отрасль с начала 2020 года. Об этом говорится в ответе заместителя председателя СБУ Владимира Горбенко на запрос народного депутата Бориса Приходько, сообщает сайт 112.ua.

В документе также говорится о том, что сейчас Усов не имеет доступа к государственной тайне. "Согласно статьям 22, 23, 24 Закона Украины" О государственной тайне "решение о предоставлении или отказе в предоставлении допуска к государственной тайне будет принято Службой безопасности Украины после проведения соответствующей проверки Усова В. В. в связи с таким допуском, который организован на основании запроса Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 25.05.2020", - говорится в письме СБУ.

Ранее глава центра "Эйдос", политолог Виктор Таран отметил, что украинский космическую отрасль возглавляет совершенно внезапная человек. Эксперт рассказал, что направил запросы на получение публичной информации относительно Владимира Усова в Назка и ГПУ.

"Поскольку со стороны провластной команды, которая, кстати, читает и мониторит мой Фейсбук и блоги, не имеет никакой реакции, решил провести небольшое публичное расследование. Поэтому сегодня направил запрос на публичную информацию в Назка и в Генпрокуратуру. Буду ждать, как они отреагируют на скандалы вокруг странной закупки е-учебников. Ну и конечно, интересно, что по поводу всего этого думает глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. Запросы пошли - о результатах проинформирую ", - сообщил Виктор Таран.

Напомним, одесский бизнесмен Владимир Усов назначен на должность председателя Космического агентства Украины 24 января. Тогда же развернулся скандал: стало известно, что одна из ранее возглавляемых Усовым компаний является фигурантом уголовного производства Государственного бюро расследований (ГБР), начатого еще летом 2019-го. Цифровое издательство "Гутенбергз", которое также принадлежит Усову, считается причастным к присвоении государственных средств на закупку школьных электронных учебников, которые на самом деле должны были предоставлять детям бесплатно

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Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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