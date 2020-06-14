В СБУ рассказали, что еще не проводили проверку надежности председателя ГКАУ Усова

По состоянию на конец мая Служба безопасности Украины не проводила проверку председателя Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимира Усова, который возглавляет стратегическую отрасль с начала 2020 года. Об этом говорится в ответе заместителя председателя СБУ Владимира Горбенко на запрос народного депутата Бориса Приходько, сообщает сайт 112.ua.

В документе также говорится о том, что сейчас Усов не имеет доступа к государственной тайне. "Согласно статьям 22, 23, 24 Закона Украины" О государственной тайне "решение о предоставлении или отказе в предоставлении допуска к государственной тайне будет принято Службой безопасности Украины после проведения соответствующей проверки Усова В. В. в связи с таким допуском, который организован на основании запроса Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 25.05.2020", - говорится в письме СБУ.

Ранее глава центра "Эйдос", политолог Виктор Таран отметил, что украинский космическую отрасль возглавляет совершенно внезапная человек. Эксперт рассказал, что направил запросы на получение публичной информации относительно Владимира Усова в Назка и ГПУ.

"Поскольку со стороны провластной команды, которая, кстати, читает и мониторит мой Фейсбук и блоги, не имеет никакой реакции, решил провести небольшое публичное расследование. Поэтому сегодня направил запрос на публичную информацию в Назка и в Генпрокуратуру. Буду ждать, как они отреагируют на скандалы вокруг странной закупки е-учебников. Ну и конечно, интересно, что по поводу всего этого думает глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. Запросы пошли - о результатах проинформирую ", - сообщил Виктор Таран.

Напомним, одесский бизнесмен Владимир Усов назначен на должность председателя Космического агентства Украины 24 января. Тогда же развернулся скандал: стало известно, что одна из ранее возглавляемых Усовым компаний является фигурантом уголовного производства Государственного бюро расследований (ГБР), начатого еще летом 2019-го. Цифровое издательство "Гутенбергз", которое также принадлежит Усову, считается причастным к присвоении государственных средств на закупку школьных электронных учебников, которые на самом деле должны были предоставлять детям бесплатно

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