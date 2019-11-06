Цена вопроса – $9000: сотрудники СБУ погорели на продаже незаконной прослушки

Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему бывших и действующих сотрудников спецслужбы по продаже телефонных разговоров граждан.

Об этом в среду, 6 ноября, сообщает пресс-служба СБУ. Прослушка абонентов велась незаконным способом (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, сотрудники Управления внутренней безопасности установили, что бывший работник спецслужбы через свои проверенные связи искал клиентов, которые нуждались в получении информации. Затем действующие сотрудники Службы безопасности технически обеспечивали получение данных, интересующих заказчика.

В СБУ погорели на продаже незаконной прослушки

Стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составляла девять тысяч долларов США. Досудебное следствие пока не может назвать точное количество абонентов, пострадавших от рук фигурантов дела.

По факту незаконных действий было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, принимается решение об объявлении фигурантам дела о подозрениях в совершении уголовного преступления. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры", – резюмировали в СБУ.

В СБУ продавали телефонные разговоры граждан Пресс-служба СБУ

В СБУ продавали телефонные разговоры граждан Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ГБР заявили о том, что выявили сотрудника СБУ, который продавал телефонные разговоры украинцев, в том числе и известных личностей.

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