В СБУ опровергли заявление о покушении на Авакова

В СБУ опровергли информацию о том, что задержанный генерал-майор Валерий Шайтанов планировал убийство министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает "24 канал", об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустрера" заявил заместитель начальник ГУ СБУ Виталий Маяков.

По его словам, в отношении Авакова "конкретные задачи на данный момент не ставились, и говорить о том, что готовились эти действия, доказательства в настоящее время не собраны".

Он добавил, что у правоохранителей есть лишь данные о подготовке покушения на выходца из Чечни, добровольца одного из украинских батальонов Адама Осмаева. В рамках покушения злоумышленниками были определены сроки и оплачен аванс за убийство.

Арсен Аваков liga.net

Как писал OBOZREVATEL, СБУ задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов завербованного Россией генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

О том, что Шайтанов планировал убийство главы МВД Арсена Авакова заявил журналист Дмитрий Гордон, ссылаясь на свои источники в СБУ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!