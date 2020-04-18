Главная Новости
18 апреля • обновлено в 17:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В СБУ опровергли заявление о покушении на Авакова

1.5т
Читать материал на украинском

В СБУ опровергли информацию о том, что задержанный генерал-майор Валерий Шайтанов планировал убийство министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает "24 канал", об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустрера" заявил заместитель начальник ГУ СБУ Виталий Маяков.

По его словам, в отношении Авакова "конкретные задачи на данный момент не ставились, и говорить о том, что готовились эти действия, доказательства в настоящее время не собраны".

Он добавил, что у правоохранителей есть лишь данные о подготовке покушения на выходца из Чечни, добровольца одного из украинских батальонов Адама Осмаева. В рамках покушения злоумышленниками были определены сроки и оплачен аванс за убийство.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

liga.net

Как писал OBOZREVATEL, СБУ задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов завербованного Россией генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

О том, что Шайтанов планировал убийство главы МВД Арсена Авакова заявил журналист Дмитрий Гордон, ссылаясь на свои источники в СБУ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Арсен Аваков Валерий Шайтанов Дмитрий Гордон
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украина - страна фейков... гуглите: Тема: Вчера Украина отметила 310-летие так называемой конституци Филиппа Орлика
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5106.

    Вылечились: 275. Умерли: 133.

  • В мире заболели более 2,2 миллионов человек, погибли – более 150 тысяч.

  • В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19.

  • Польша решила выйти из карантина: что разрешат в первую очередь.

  • Зеленский предупредил, что 10% всего населения Украины могут заболеть COVID-19.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги