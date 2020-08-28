В рядах ВСУ разоблачили военного, который воевал за 'ДНР'. Видео

Контрразведка СБУ разоблачила военнослужащего, который в прошлом сотрудничал с незаконными вооруженными формированиями "ДНР".

Житель Харьковской области присоединился к оккупационным войскам в июле 2014 года, сообщила пресс-служба СБУ.

"Занимал должность стрелка в составе т. н. "Спецназ ДНР" и "Батальон "Оплот", исполнял обязанности патрульного и охранял подконтрольные боевикам объекты. За это получал ежемесячно деньги в эквиваленте около 5 тысяч гривен", – рассказали в Службе.

В октябре того же года он решил прекратить сотрудничество с террористами и вернулся в Харьковскую область, где вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

"Сейчас бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) УК", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, подполковника Службы безопасности Украины будут судить за нарушение тайны телефонных разговоров.

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