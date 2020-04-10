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10 апреля • обновлено в 18:46
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В рядах ВСУ нашли уже 10 инфицированных COVID-19

1.5т
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В Вооруженных силах Украины зафиксировали еще три случая заболевания коронавирусом. Таким образом, число инфицированных возросло до 10.

Об этом в Facebook сообщило командование медицинских сил ВСУ в пятницу, 10 апреля. Новые случаи заражения обнаружены в Виннице и Мелитополе (Запорожская область).

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Боец из Винницкого гарнизона был госпитализирован 9 апреля с предварительным диагнозом пневмония. Экспресс-тесты дважды ошиблись, однако ПРЦ-тест показал "плюс". Сейчас состояние здоровья военного удовлетворительное.

В Мелитополе заболели военные, которые ранее контактировали с инфицированным бойцом. Они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением врачей. Их состояние также удовлетворительное.

В рядах ВСУ нашли уже 10 инфицированных COVID-19

Как писал OBOZREVATEL, в мире COVID-19 заболели более 1,6 млн человек. В Украине количество инфицированных уже перешло отметку в две тысячи.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Хорошо, но мало!
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0
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
распускай армию.свободу.
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Ленин Владимир
Ленин Владимир
в рядах ВСУ кроновирус передаётся половым путем ....
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Расследования

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  • УКРАИНА:

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    Вылечились: 61. Умерли: 69.

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