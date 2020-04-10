В рядах ВСУ нашли уже 10 инфицированных COVID-19

В Вооруженных силах Украины зафиксировали еще три случая заболевания коронавирусом. Таким образом, число инфицированных возросло до 10.

Об этом в Facebook сообщило командование медицинских сил ВСУ в пятницу, 10 апреля. Новые случаи заражения обнаружены в Виннице и Мелитополе (Запорожская область).

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Боец из Винницкого гарнизона был госпитализирован 9 апреля с предварительным диагнозом пневмония. Экспресс-тесты дважды ошиблись, однако ПРЦ-тест показал "плюс". Сейчас состояние здоровья военного удовлетворительное.

В Мелитополе заболели военные, которые ранее контактировали с инфицированным бойцом. Они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением врачей. Их состояние также удовлетворительное.

Как писал OBOZREVATEL, в мире COVID-19 заболели более 1,6 млн человек. В Украине количество инфицированных уже перешло отметку в две тысячи.

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