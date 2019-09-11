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11 сентября • обновлено в 15:28
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В руководстве Нацполиции произошли серьезные изменения: что известно

1.9т Читать материал на украинском

В Национальной полиции Украины произошли серьезные кадровые изменения: трое заместителей главы ведомства Сергея Князева вскоре покинут свои должности.

Так, в соответствии с данными Единого государственного реестра деклараций уполномоченных лиц, заявления об увольнении подали: Вячеслав Аброськин, Виталий Невгад и Игорь Купранец.

Вячеслав Аброськин – генерал полиции второго ранга, был назначен на должность первого заместителя главы Нацполиции Украины – начальника криминальной полиции в июле 2017 года.

Вячеслав Аброськин

Вячеслав Аброськин

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Игорь Купранец занимал должность зампредседателя Нацполиции Украины – начальника Департамента защиты экономики с ноября 2016 года.

Игорь Купранец

Игорь Купранец

Виталий Невгад – генерал полиции третьего ранга, с сентября 2017-го исполнял обязанности заместителя главы Нацполиции Украины – начальника Главного следственного управления. Его пост теперь займет Максим Цуцкиридзе, который до этого был замначальника данного управления.

Виталий Невгад

Виталий Невгад

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области мужчина, которого подозревали в преступлении, напал на правоохранителей и при задержании бросил в них две гранаты.

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Тема
Криминал
Место
Украина
Тег
Национальная полиция Украины
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