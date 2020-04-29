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29 апреля • обновлено в 20:55
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В РПЦ разгорелся скандал из-за умершего от COVID-19 священника: все детали

2.5т
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Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл запретил московскому протодиакону Андрею Кураеву проводить священнослужения из-за слов последнего об умершем от коронавируса COVID-19 протоиерее Александре Агейкине.

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Соответствующий указ датирован 29 апреля, его опубликовала пресс-служба Московской городской епархии на своей странице. Этому предшествовала публикация Кураевым блога на платформе Livejournal.

Так, протодиакон написал, что погибший от COVID-19 протоиерей запомнился ему как "тупой карьерист, который сделал карьеру в сфере VIP-сервиса". По словам Кураева, именно из-за "мелких реформ Кирилла" Агейкин стал первым настоятелем Елоховского собора, который не получил титул протопресвитера.

В РПЦ разгорелся скандал из-за умершего от COVID-19 священника. Иллюстрация

В РПЦ разгорелся скандал из-за умершего от COVID-19 священника. Иллюстрация

В ответ на это глава РПЦ заявил о запрете протодиакону в священнослужении. Причиной было названо "публичное оскорбление памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Агейкина" и "предыдущие деяния, по которым поступали жалобы" на имя Кирилла.

"Вам запрещается в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом после рассмотрения упомянутых деяний", – говорится в указе патриарха.

Блог Кураева

Блог Кураева

Скриншот

Указ патриарха Кирилла

Указ патриарха Кирилла

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, священник Русской православной церкви отец Сергей (Николай Романов), проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за пандемии коронавируса.

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Автор
Яра Дорош
Место
Россия
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Пауки в банке начали кусаться?
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а вам иудам.какая разница?
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