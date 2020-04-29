Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл запретил московскому протодиакону Андрею Кураеву проводить священнослужения из-за слов последнего об умершем от коронавируса COVID-19 протоиерее Александре Агейкине.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующий указ датирован 29 апреля, его опубликовала пресс-служба Московской городской епархии на своей странице. Этому предшествовала публикация Кураевым блога на платформе Livejournal.

Так, протодиакон написал, что погибший от COVID-19 протоиерей запомнился ему как "тупой карьерист, который сделал карьеру в сфере VIP-сервиса". По словам Кураева, именно из-за "мелких реформ Кирилла" Агейкин стал первым настоятелем Елоховского собора, который не получил титул протопресвитера.

В РПЦ разгорелся скандал из-за умершего от COVID-19 священника. Иллюстрация

В ответ на это глава РПЦ заявил о запрете протодиакону в священнослужении. Причиной было названо "публичное оскорбление памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Агейкина" и "предыдущие деяния, по которым поступали жалобы" на имя Кирилла.

"Вам запрещается в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом после рассмотрения упомянутых деяний", – говорится в указе патриарха.

Блог Кураева Скриншот

Указ патриарха Кирилла Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, священник Русской православной церкви отец Сергей (Николай Романов), проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за пандемии коронавируса.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!