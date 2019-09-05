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5 сентября • обновлено в 19:44
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В розыске 5 лет: скандальный экс-зам Пшонки объявился в Верховной Раде

4.2т Читать материал на украинском

Экс-заместитель генпрокурора времен президентства Виктора Януковича Ренат Кузьмин прошел в Верховную Раду от ОПЗЖ и получил удостоверение нардепа, несмотря на розыск правоохранителями.

Об этом сообщается в расследовании Bihus.Info. Отмечается, что фамилия бывшего первого зама Виктора Пшонки значится в базе лиц, скрывающихся от органов власти (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В то же время он присутствовал на заседаниях Рады, из-за чего журналистка Bihus.Info позвонила в полицию и сообщила о местонахождении депутата.

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Отмечается, что Кузьмин исчез из Украины в июне 2014-го года. Тогда сразу после проигрыша на президентских выборах прокуратура и полиция объявили политика в розыск.

Кузьмину инкриминировали превышение полномочий, в частности, при задержании в 2010 году Юрия Луценко за дела, когда тот возглавлял МВД.

В сентябре 2015 года Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное производство, где фигурирует Кузьмин. Его подозревали в незаконном завладении госимуществом – домом на 1000 квадратных метров и гектаром земли на территории Комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.

На допросы и заседание суда Кузьмин не ходил и заявлял, что все дела надуманы, а он не в розыске и не прячется.

Ренат Кузьмин

Ренат Кузьмин

24 Канал

Расследователи Bihus.Info со ссылкой на данные об официальных пересечениях границы Кузьминым с 2012 года заявили, что он совершил минимум 29 перелетов, побывав в Париже, Ницце, Берлине, Москве.

В мае 2014-го его поездки резко оборвались. "На наш вопрос, где Кузьмин был последние 5 лет, он не ответил ни в соцсети, ни при встрече в кулуарах Рады. Не знают, где был Кузьмин и его коллеги по партии. По версии прокуратуры, он мог скрываться в Крыму или России", – подытожено в материале.

Как писал OBOZREVATEL, перед выборами в Верховную Раду-2019 Верховный суд Украины восстановил Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты.

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Персона
Ренат Кузьмин
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины видео "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Что мешает прямо сейчас этой шобле Зе-билов в Раде лишить его неприкосновенности? И прямо в Раде заржать его яйца в тиски правосудия?
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