В России заявили о задержании в Крыму украинских разведчиков

Во временно оккупированном Крыму якобы задержали украинскую разведгруппу, в состав которой входила российская военная, которая была завербована.

Об этом сообщили на сайте ФСБ страны-агрессора, отметив, что задержанные якобы пытались организовать теракты, похитить сведения, содержащие гостайну, и завербовать россиян.

"Вскрытые разведывательные операции были организованы начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в городе Херсон, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем, 1975 года рождения", – сказано в сообщении.

Что касается россиянки, которая якобы входила в состав разведгруппы, то ее заподозрили в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну.

Еще один задержанный, по утверждению оккупантов, – гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы. В отношении всех фигурантов ФСБ возбудила уголовные дела о государственной измене и шпионаже.

С учетом наличия у россиянки несовершеннолетних детей по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины якобы заключен под стражу.

В ФСБ также добавили, что информация о предполагаемой шпионской деятельности задержанных якобы была получена в рамках расследования уголовного дела, о возбуждении которого ФСБ России сообщалось в январе 2020 года.

"Фигурантом указанного дела является гражданин России, оборудовавший по заданию полковника Ахмедова на территории "республики Крым" схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами, которые он предварительно скрытно доставил с территории Украины. Украинской военной разведкой планировалось совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории нашей страны", – написали оккупанты.

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