В России заявили о включении Цемаха в списки по обмену пленными

Фигурант по делу сбитого на Донбассе Boeing 777 рейса MH17, бывший террорист "ДНР" Владимир Цемах, которого недавно освободили из-под стражи, включен в список на обмен между РФ и Украиной.

Об этом 5 сентября со ссылкой на информированный источник сообщил "Интерфакс". Отметим, суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Прокуратура не сняла с него обвинения в участии в деятельности террористической организации, совершении теракта, в результате которого погибли украинские военные.

"Цемах, отпущенный на свободу по решению суда в Киеве, включен в обменные списки", – цитирует агенство собеседника. При этом утверждается, что такое решение приняла украинская сторона.

Владимир Цемах Цензор.НЕТ

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