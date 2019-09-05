Главная Новости
5 сентября • обновлено в 21:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В России заявили о включении Цемаха в списки по обмену пленными

1.1т Читать материал на украинском

Фигурант по делу сбитого на Донбассе Boeing 777 рейса MH17, бывший террорист "ДНР" Владимир Цемах, которого недавно освободили из-под стражи, включен в список на обмен между РФ и Украиной.

Об этом 5 сентября со ссылкой на информированный источник сообщил "Интерфакс". Отметим, суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Прокуратура не сняла с него обвинения в участии в деятельности террористической организации, совершении теракта, в результате которого погибли украинские военные.

"Цемах, отпущенный на свободу по решению суда в Киеве, включен в обменные списки", – цитирует агенство собеседника. При этом утверждается, что такое решение приняла украинская сторона.

Новости
Освобождение Цемаха: родственник погибших в катастрофе MH17 на Донбассе забил тревогу

Владимир Цемах

Владимир Цемах

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

  • Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

  • При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

  • Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

  • 30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

  • 3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

  • В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
На Донбассе сбит Boeing-777 Обмен пленными
Персона
Владимир Цемах
Место
Украина
Теги
обмен террористы "ДНР" Боинг МН17 Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
1
Смешно
0
Интересно
5
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel