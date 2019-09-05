В России заявили о включении Цемаха в списки по обмену пленными

Фигурант по делу сбитого на Донбассе Boeing 777 рейса MH17, бывший террорист "ДНР" Владимир Цемах, которого недавно освободили из-под стражи, включен в список на обмен между РФ и Украиной.
Об этом 5 сентября со ссылкой на информированный источник сообщил "Интерфакс". Отметим, суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Прокуратура не сняла с него обвинения в участии в деятельности террористической организации, совершении теракта, в результате которого погибли украинские военные.
"Цемах, отпущенный на свободу по решению суда в Киеве, включен в обменные списки", – цитирует агенство собеседника. При этом утверждается, что такое решение приняла украинская сторона.
Владимир Цемах
Цензор.НЕТ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.
Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
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