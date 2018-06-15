"Прибавил в весе": в России заявили, что Сенцов прекратил голодовку

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждает, что украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку в российской колонии.

Как заявила в эфире телеканала "112 Украина" уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, документального подтверждения этому факту нет, передает "Укринформ".

По ее словам переговоры с Москальковой зашли в тупик.

"Она настаивает на том, чтобы завтра мы начали с ней визит в Омск, а затем, чтобы она поехала в Херсон к Вышинскому, а потом, когда-нибудь после 22 июня, не факт, может, дадут возможность посетить Сенцова", - сказала Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что Москалькова несколько раз сказала, что украинец "прекратил голодовку, и все контролируют".

Кроме того, как передает "Интерфакс", Москалькова заявила за время голодовки Сенцов якобы прибавил в весе два килограмма.

"Его состояние здоровья сегодня удовлетворительное. Он каждый день - с его разрешения - получает капельницу с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов", - сказала она в интервью екатеринбургскому "Четвертому каналу". "В весе он не только не потерял, но и два килограмма прибавил", - добавила она.

По словам Денисовой, она сообщила Москальковой, что "если вы считаете Олега Сенцова гражданином РФ, то вы должны были бы давно запросить информацию или же приехать в колонию, чтобы понять, в каком состоянии он находится". На это российский омбудсмен, по словам Денисовой, сказала, что запросит такую ​​информацию и поделится нею.

Отвечая на вопрос журналиста о визитах других политзаключенных, Денисова отметила, что и по этому вопросу стороны зашли в тупик.

При этом Денисова предположила, что решение в этом вопросе принимает не Москалькова: "Решения принимаются гораздо выше, одним человеком, как все решения в этой стране, и поэтому, я так думаю, что сегодня нам никто не позволит его посетить".

Она добавила, что в случае с Сенцовым готова согласиться даже на видеоконференцию или на то, чтобы российская сторона подтвердила информацию о состоянии украинского режиссера в колонии.

Позже адвокат Сенцова Дмитрий Динзе опроверг слова Москальковой.

"Ответственно заявляю, что Сенцов Олег держит голодовку и в реанимацию его не возили. Не надо нагнетать ситуацию таким образом", - написал он в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Денисову не пустили к Сенцову в колонии в Лабытнанги.

Напомним, 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.