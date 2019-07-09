В России завершили следствие по 24-м пленным морякам: что будет дальше

Следственное управление ФСБ России в окончательной редакции предъявило обвинение всем 24-м военнопленным украинским морякам.
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, отметив, что в ходе следственных действий 9 июля обвинение также было предъявлено старшему матросу Андрею Артеменко.
"Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - сообщил адвокат.
По его словам, на следующей неделе следствие должно обратиться в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных.
Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля.
Пленные моряки, коллаж
Как писал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения. Все признали себя военнопленными.
17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.
10 мая в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.
27 мая Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.
9 июля Парламентская ассамблея ОБСЕ признала захваченных украинских моряков военнопленными РФ.
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