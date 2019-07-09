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В России завершили следствие по 24-м пленным морякам: что будет дальше

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Следственное управление ФСБ России в окончательной редакции предъявило обвинение всем 24-м военнопленным украинским морякам.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, отметив, что в ходе следственных действий 9 июля обвинение также было предъявлено старшему матросу Андрею Артеменко.

"Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - сообщил адвокат.

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По его словам, на следующей неделе следствие должно обратиться в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных.

Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля.

Пленные моряки, коллаж

Пленные моряки, коллаж

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Николай Полозов
Место
Россия
Тег
пленные моряки
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