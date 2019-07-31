В России заговорили об освобождении украинских моряков: названа дата

Пленных украинских моряков, которых безосновательно судят в Москве, могут до октября отправить на родину под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

При этом они продолжат участвовать в судебных и следственных действиях, сообщает газета "Известия".

"Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Личное поручительство - форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях", - пояснил адвокат моряков Николай Полозов.

Пленные украинские моряки

По его словам, сейчас эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до исполнителя - следователя, в производстве которого находится дело. Именно следователь должен в установленный законом трехдневный срок вынести решение по этому вопросу.

Полозов подчеркнул, что в случае удовлетворения прошения моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать.

В аппарате уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека подтвердили факт передачи ходатайства о личном поручительстве Денисовой соответствующим органам РФ, но не смогли уточнить, когда может быть получен ответ.

При этом, по словам источника в российских дипломатических кругах, Москва не отказывается от предложения отправить украинских моряков домой, изменив им меру пресечения и получив письменные заверения от Киева, что все подсудимые продолжат участие в процессе над ними. Однако о прекращении уголовного преследования речи не идет.

"Как только соответствующие лица в России получат необходимый документ от Украины и изучат его, можно будет обсуждать дальнейшие шаги. Но мы от своих слов не отказывались", - сказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 июля в ходе заседания Лефортовского суда Москвы 13 украинским морякам продлили арест еще на три месяца. Поддержать украинских Героев приехали их родные, которые встретили их аплодисментами.

Журналист Роман Цимбалюк подметил, что появились основания ожидать какого-то громкого решения по морякам. "Встретил возле Лефортовского районного суда Ольгу Скабееву.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о возможном освобождении пленных украинских моряков.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал