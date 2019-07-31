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В России заговорили об освобождении украинских моряков: названа дата

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Пленных украинских моряков, которых безосновательно судят в Москве, могут до октября отправить на родину под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

При этом они продолжат участвовать в судебных и следственных действиях, сообщает газета "Известия".

"Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Личное поручительство - форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях", - пояснил адвокат моряков Николай Полозов.

Пленные украинские моряки

Пленные украинские моряки

По его словам, сейчас эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до исполнителя - следователя, в производстве которого находится дело. Именно следователь должен в установленный законом трехдневный срок вынести решение по этому вопросу.

Полозов подчеркнул, что в случае удовлетворения прошения моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать.

В аппарате уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека подтвердили факт передачи ходатайства о личном поручительстве Денисовой соответствующим органам РФ, но не смогли уточнить, когда может быть получен ответ.

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При этом, по словам источника в российских дипломатических кругах, Москва не отказывается от предложения отправить украинских моряков домой, изменив им меру пресечения и получив письменные заверения от Киева, что все подсудимые продолжат участие в процессе над ними. Однако о прекращении уголовного преследования речи не идет.

"Как только соответствующие лица в России получат необходимый документ от Украины и изучат его, можно будет обсуждать дальнейшие шаги. Но мы от своих слов не отказывались", - сказал источник.

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Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Людмила Денисова
Место
Россия
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
В России заговорили об освобождении украинских моряков......для тупого ОБСОСА...это не в России заговорили, это в Украине заговорили..
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Деркач Сергей
Деркач Сергей
там у зеленского,что все окончательно еб...лись?! Их должны освободить без каких либо условий.
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Герои Всрались
Герои Всрались
а эта тупая овца-омбудсмен ,уже анонсировала освобождение каторжан.
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