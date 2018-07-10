В России загадочно исчез голодовавший в поддержку Сенцова украинец

В России в г. Ростов-на-Дону исчез заключенный правозащитник Эмир-Усеин Куку.

Он занимался защитой интересов крымских татар, написал на своей странице в Facebook юрист Александр Попков.

"Приехавшему в СИЗО адвокату Локтеву (Сергей Локтев, ― представитель интересов Куку в суде. ― Ред.) отказали в допуске под предлогом того, что Куку увезли. Куда не говорят. Эмир 14 дней держал голодовку в поддержку Сенцова", ― написал Попков.

Эмир-Усеин Куку telegraf.com.ua

Отметим, что Эмир-Усеин Куку был арестован по обвинению в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в РФ террористической. Его и еще пятерых крымчан подозревали в якобы подготовке вооруженного захвата власти.

Как пишет "Медиазона", Эмир-Усеин Куку был участником Контактной группы по правам человека в Крыму.

"В апреле 2015 года, когда Куку вышел из своего дома, на него напали люди в балаклавах, которые затолкали активиста в "Газель". Нападение произошло на глазах многочисленных очевидцев; тогда Куку отвезли в УФСБ в Ялте и отпустили после обыска. По обвинению в участии в "Хизб ут-Тахрир" его задержали лишь через год, в феврале 2016 года", ― пояснили в издании.

Эмир в день своего рождения, 26 июня, начал голодовку в поддержку другого политзаключенного из Крыма ― Олега Сенцова.

Как писал OBOZREVATEL, двоюродная сестра Сенцова впервые после заключения встретилась с ним в колонии.