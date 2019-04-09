В России задержан член "Правого сектора": все подробности. Видео 

В Московском регионе правоохранители задержали члена "Правого сектора" Игоря Пирожка.

По данным ФСБ, он возглавлял отряд "ПС", который занимался "партизанской войной", передают "РИА Новости".

"На территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н., активный участник "Правого сектора"... В 2014 году задержанный на территории Украины вступил в состав "Правого сектора" под псевдонимом Чирка Роман, где создал отряд "Хорти" ("Борзые"), предназначенный для ведения партизанской войны против РФ"", - говорится в сообщении.

Спецслужба утверждает, что Пирожок приехал на территорию Московского региона в январе 2018 года, проживал по различным конспиративным адресам, "проводил мероприятия в интересах "Правого сектора", распространяя ее идеологические и агитационно-пропагандистские материалы".

Игорь Пирожок

В ходе обысков у него изъяли литературу, символику и снаряжение "ПС" и "другие материальные доказательства причастности к деятельности этой организации".

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ФСБ возбудила уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации", подозреваемый заключен под стражу.

По данным СБУ, Пирожок в России известен как неонацист, основатель российской фашистской организации “Легион Вервольф“. Был дважды судим на территории Российской Федерации: за попытку взорвать спорткомплекс "Олимпийский" во время еврейского фестиваля и хранение наркотиков.

Также он получил приговор и в Украине за изготовление, сбыт и распространение порновидеопродукции с участием несовершеннолетних мальчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист слил схему задержания украинцев правоохранительными органами РФ.

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