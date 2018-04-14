В России задержали друга экс-главаря "ЛНР" Плотницкого

В России следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего "народного мэра" Лутугино, наемника так называемой Луганской народной республики Егора Русского.

Россиянина подозревают в получении взятки за незаконные действия, сообщает журналист Денис Казанский в своем блоге.

"Очередной "освободитель", который приехал в Украину убивать украинцев в 2014 году и служил в батальоне "Заря" Игоря Плотницкого", – пишет журналист.

По его словам, Русский был единственным гражданином РФ, которого боевики назначили "мэром" и который так долго продержался на этом посту.

"Но, видимо, в нищем, разоренном Лутугино со временем грабить стало уже нечего, поэтому в 2016 году Егор вернулся в родную Ухту", – пишет Казанский.

Получив должность директора местной спортивной школы "Юность" Русский попался на взятке в 45 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан и заключен под стражу.

Блог Дениса Казанского

Блог Дениса Казанского

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