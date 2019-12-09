В России вынесли приговор экс-министру Украины: видео

В России вынесли жесткий приговор бывшему украинскому нардепу и экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому, обвиненному в нападении на посольство РФ в Киеве в июне 2014 года.

Его приговорили к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Назначить Рудьковскому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – цитирует издание приговор судьи, который огласили в Москве 9 декабря.

Николай Рудьковский telegraf.com.ua

Отмечается, что согласно приговору, экс-депутат признан виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

Также суд взыскал с экс-министра Украины средства: по гражданским искам в пользу Министерства иностранных дел России – 5 млн 750 тыс. рублей, а также в пользу страховой компании АО "Согаз" – 8 млн 289 тыс. рублей.

При этом сообщается, что прокурор в Москве попросил для Рудьковского наказание в виде 6 лет колонии. Однако процесс в отношении него прошел в особом порядке – "без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и раскаялся в содеянном".

"Суд с учетом смягчающих обстоятельств – частичного возмещения Рудьковским материального ущерба в размере 2 млн рублей, наличия у него на иждивении малолетних детей и положительных характеристик, поведения в период следствия и раскаяния – нашел основания для назначения ему наказания "ниже низшего", чем предусматривает его обвинение", – подчееркнули во время вынесения приговора бывшему украинскому чиновнику.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Рудьковский был пойман в Москве за то, что облил краской и забросал яйцами посольство РФ в 2014 году. Суд отказался выпустить его даже под залог в размере 10 миллионов рублей.

4 декабря в России бывший нардеп и экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский признал вину в нападении на посольство РФ в Киеве. Об этом он заявил во время судебного заседания Московского городского суда.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал