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9 декабря • обновлено в 15:00
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В России вынесли приговор экс-министру Украины: видео

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В России вынесли жесткий приговор бывшему украинскому нардепу и экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому, обвиненному в нападении на посольство РФ в Киеве в июне 2014 года.

Его приговорили к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Назначить Рудьковскому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – цитирует издание приговор судьи, который огласили в Москве 9 декабря.

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Загремел в психушку: украинцев возмутила выходка экс-министра Рудьковского

Николай Рудьковский

Николай Рудьковский

telegraf.com.ua

Отмечается, что согласно приговору, экс-депутат признан виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

Также суд взыскал с экс-министра Украины средства: по гражданским искам в пользу Министерства иностранных дел России – 5 млн 750 тыс. рублей, а также в пользу страховой компании АО "Согаз" – 8 млн 289 тыс. рублей.

При этом сообщается, что прокурор в Москве попросил для Рудьковского наказание в виде 6 лет колонии. Однако процесс в отношении него прошел в особом порядке – "без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и раскаялся в содеянном".

"Суд с учетом смягчающих обстоятельств – частичного возмещения Рудьковским материального ущерба в размере 2 млн рублей, наличия у него на иждивении малолетних детей и положительных характеристик, поведения в период следствия и раскаяния – нашел основания для назначения ему наказания "ниже низшего", чем предусматривает его обвинение", – подчееркнули во время вынесения приговора бывшему украинскому чиновнику.

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Автор
Дина Баронова
Тема
суд
Персона
Николай Рудьковский
Место
Россия Москва
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Франко Иван
Франко Иван
Так и надо .... Этот человек всю жизнь - приспособленец....! С момента учебы в ЧГПУ им. Т.Г.Шевченко.... Поделом ему....! Пускай его теперь Россия кормит.... , и содержит..... :о))
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Адвокаты указывали, что бывший депутат добровольно явился в Россию, чтобы предстать перед законом, сотрудничал со следствием и помогал установить других обвиняемых.
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