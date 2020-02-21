В России вынесли приговор экс-министру обороны Украины Гриценко

Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в России.

При этом отмечается, что прокурор попросил 9 лет тюрьмы для обвиняемого, а также требовал запретить ему четыре года после освобождения размещать обращения и другие материалы в сети. Со своей стороны защита настаивала на оправдании, сообщает "Радио Sputnik".

"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации") и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", – зачитал приговор судья Даниил Логачев.

В России вынесли приговор Анатолию Гриценко

В росСМИ подчеркнули, что уголовное дело в отношении бывшего украинского министра рассмотрели за три заседания и заочно.

"Подсудимый находится в Украине, а экстрадировать его не позволяют украинские законы и международное право", – говорится в сообщении.

Отметим также, что следователи продолжают настаивать, якобы в 2014 и 2017 годах Гриценко, находясь в Украине, публично призывал в СМИ к осуществлению террористической деятельности на территории страны-агресора.

В частности, в Следственном комитете РФ напомнили, что тогдашний глава украинского Минобороны просил подрывать российские поезда в приграничных с Украиной регионах, а также автомобили в Москве и Таганроге – якобы в ответ на проводимую российскими спецслужбами деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство украинских силовиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России Следственный комитет объявил в розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте украинского политика.

При этом Гриценко считает уголовное дело, открытое против него в РФ, "ответкой" на его высказывание в адрес страны-агрессора.

В Москве (Россия) на суде над бывшим министром обороны Украины Анатолием Гриценко, прокурор потребовал приговорить украинца к девяти годам колонии общего режима.

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